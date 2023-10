Alan Wake 2: il trailer di lancio del survival horror di Remedy dall'Xbox Partner Preview

Come previsto, Remedy ha presentato il trailer di lancio di Alan Wake 2 in occasione dell'Xbox Partner Preview, l'evento di Microsoft interamente dedicato agli studi e sviluppatori di terze parti. Il filmato anticipa l'imminente pubblicazione del gioco, in programma per venerdì 27 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC, esclusivamente in formato digitale.

Potrete guardare il video nel player sottostante. Si tratta dell'ultimo intenso assaggio del nuovo thriller horror di Remedy prima del debutto nei negozi e delle prime recensioni della stampa internazionale, che andranno online domani pomeriggio. Nel frattempo potete rinfrescarvi la memoria grazie al trailer che riassume la storia della serie finora e iniziare il precaricamento su PC o console.