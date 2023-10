Alan Wake 2: un trailer riassume la storia del primo gioco in vista del lancio

Tra pochi giorni Alan Wake 2 debutterà nei negozi e per preparare i giocatori Remedy ha pubblicato un trailer riassuntivo degli eventi accaduti nel primo capitolo della serie.

Il filmato tornerà sicuramente utile sia a chi si avvicina per la prima volta alla serie, sia per i fan di lunga data che magari hanno bisogno di rinfrescarsi la memoria prima di giocare al sequel, riassumendo gli eventi del primo Alan Wake: l'arrivo dello scrittore a Brigh Falls, il rapimento della moglie Alice ad opera dell'Oscura Presenza, gli sforzi per liberarla e il sacrificio del protagonista, che ora si trova da anni intrappolato nel Luogo Buio alla ricerca di un modo per fuggire da questa dimensione parallela da incubo.