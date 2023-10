Fortnite, Alan Wake: Flashback disponibile: ecco trailer e dettagli

L'evento Alan Wake: Flashback è disponibile in Fortinte, come conferma il trailer pubblicato da Epic Games: si tratta di un'isola a cui è possibile accedere per affrontare l'avventura dello scrittore maledetto creato da Remedy Entertainment.

Quando mancano ormai pochi giorni all'uscita di Alan Wake 2, che a quegli eventi darà finalmente un seguito riportando il personaggio sullo schermo in un disperato tentativo di fuggire dal "luogo oscuro" in cui è imprigionato, sarà dunque possibile rivivere la storia originale.

In Alan Wake: Flashback ci troveremo infatti a cercare Alice, la moglie scomparsa di Alan Wake, sullo sfondo dell'iconica cittadina di Bright Falls, armati solo del nostro coraggio e della fidata torcia elettrica. Il codice per aggiungere la playlist è 3426-5561-3374.