Mortal Kombat: Onslaught disponibile da oggi su iOS e Android, trailer di lancio

Mortal Kombat: Onslaught è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, nel tradizionale formato free-to-play, scaricabile gratuitamente: lo ha annunciato Warner Bros., pubblicando il trailer di lancio del gioco.

Annunciato esattamente un anno fa, Mortal Kombat: Onslaught porta sui dispositivi mobile un'esperienza RPG sviluppata da NetherRealm Studios e caratterizzata da una storia originale, in cui Raiden e un manipolo di Kombattenti cercano di opporsi al ritorno del dio anziano Shinnok.

"In Mortal Kombat: Onslaught i giocatori potranno scatenare il caos più totale in rapide battaglie strategiche con fino a dieci personaggi in contemporanea", ha dichiarato Ed Boon, responsabile creativo dei NetherRealm Studios e cocreatore di Mortal Kombat.

"Mortal Kombat: Onslaught introduce un nuovo livello di strategia al gioco, non vediamo l'ora di scoprire come i giocatori costruiranno le loro squadre per fronteggiare i diversi nemici e sfide."