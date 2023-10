Marvel's Spider-Man 2, un video confronto fra le modalità Qualità e Prestazioni

Marvel's Spider-Man 2 è protagonista del nuovo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha voluto analizzare stavolta le modalità Qualità e Prestazioni per capire esattamente come si comportano e a che risoluzione girano.

In modalità Qualità il titolo di Insomniac Games utilizza un 4K dinamico che si muove fra i 1944p e i 1656p a 30 fps, mentre in modalità Prestazioni si scende a 1440p dinamici con cali fino a 1260p. È tuttavia possibile giocare anche a 120 Hz sugli schermi che li supportano, in questo caso a 1800p dinamici e 40 fps.

Eccellente per Digital Foundry, Marvel's Spider-Man 2 va a diminuire risoluzione, qualità degli effetti e numero di elementi sullo schermo con l'aumentare del frame rate. In presenza di VRR è inoltre possibile ottenere qualcosa in più su entrambi i fronti.