Sony PlayStation deve rispondere a Xbox Activision con una grande acquisizione, per un analista

"Sony è sicuramente sotto pressione per reagire, anche dopo l'acquisizione di Bungie", ha dichiarato Harding-Rolls a GamesIndustry.biz. "Mi aspetto ulteriori investimenti e acquisizioni da parte di PlayStation , tra cui una grande acquisizione che potrebbe spostare l'ago della bilancia in modo significativo".

Ricordiamo che a quasi due anni dall'annuncio dell'acquisizione, venerdì scorso Microsoft ha ufficialmente chiuso l'acquisto di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari. Completando il più grande accordo mai concluso nel settore dei videogiochi (e in Microsoft), il produttore di Xbox ha acquisito la proprietà di importanti franchise per console e PC, tra cui Call of Duty, Warcraft e Diablo, e ha stabilito una presenza importante nel settore dei giochi mobili con l'aggiunta del produttore di Candy Crush, King.

Sony Interactive Entertainment potrebbe rispondere all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft con una mossa simile. Questo secondo Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca sui giochi di Ampere Analysis , che ritiene che il produttore di PlayStation "sia sotto pressione per reagire" alla mega operazione di Xbox.

Opinioni opposte

Karol Severin, analista senior di Midia Research, ha dichiarato invece in precedenza di ritenere improbabile che Sony risponda con l'acquisto di un editore di terze parti leader del settore come Take-Two, proprietario di Rockstar Games, che ha un valore di circa 24,6 miliardi di dollari.

Tuttavia, ha suggerito che Sony potrebbe tentare di capitalizzare la sua forza tra film, TV, giochi e musica lanciando una nuova offerta di abbonamento cross-entertainment.

"Sony ha uno dei cataloghi di contenuti più impressionanti del mondo", ha detto Severin. "Riunirlo in un'offerta di abbonamento potrebbe rappresentare una solida risposta competitiva agli sforzi multipiattaforma di Xbox. Sarà sempre più difficile competere con Microsoft solo sui giochi. L'unica risposta per Sony sul fronte dei soli giochi sarebbe l'acquisto di qualcosa di veramente grande come Take-Two, ma è improbabile".

In una certa misura sta già accedendo, visto che Sony sta inserendo alcuni vantaggi per Sony Pictures Core all'interno di PS Plus Premium.