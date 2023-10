The Lamplighters League, Paradox e Harebrained Schemes si separano

Le due aziende hanno annunciato che prenderanno strade separate a partire dal 1 gennaio 2024, quasi sei anni dopo l'acquisizione da parte di Paradox del team di sviluppo autore di Battletech , che tornerà dunque a operare in maniera indipendente .

Paradox Interactive e Harebrained Schemes hanno deciso di separarsi dopo il clamoroso flop di The Lamplighters League , che deve avere per forza di cose incrinato il rapporto fra il publisher e il team di sviluppo.

Le parole di Paradox

The Lamplighters League, uno dei personaggi del gioco

"Paradox ha deciso di riorientare la propria strategia verso le nicchie principali dei giochi strategici e gestionali con qualità infinite", ha dichiarato Charlotta Nilsson, chief operating officer di Paradox Interactive, in un comunicato stampa.

"Noi e la dirigenza di Harebrained Schemes abbiamo discusso su cosa sarebbe successo dopo l'uscita di The Lamplighters League, ma un nuovo progetto o un sequel dello stesso genere non erano in linea con i nostri piani."

"Per questo motivo, riteniamo che una separazione sia la soluzione migliore. Siamo molto felici che questo studio così talentuoso e dotato abbia la possibilità di continuare a operare e non vediamo l'ora di vedere cosa realizzeranno in futuro."