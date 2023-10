The Lord of the Rings: Return to Moria, un video con la sequenza introduttiva

The Lord of the Rings: Return to Moria si mostra in video con la sequenza introduttiva del gioco, in cui ritroviamo Gimli e il suo interprete nella saga cinematografica diretta da Peter Jackson, John Rhys-Davies.

In uscita il 24 ottobre su PC e PS5, nel 2024 su Xbox Series X|S, The Lord of the Rings: Return to Moria proverà a portare sullo schermo un mix fra le atmosfere dei film e quelle dei libri, puntando in tal senso anche sulla partecipazione di attori come Rhys-Davies.