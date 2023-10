Diablo 4: La Stagione del Sangue è stata rimandata proprio al momento dell'avvio

Blizzard ha da poco pubblicato un messaggio sul proprio forum ufficiale tramite il quale ha spiegato ai giocatori di Diablo 4 che la Stagione del Sangue - che sarebbe dovuta iniziare in questi istanti - è stata rimandata di alcune ore per problemi tecnici.

"Abbiamo riscontrato alcuni problemi tecnici con la build attuale e ritarderemo l'inizio di Stagione del Sangue di qualche ora per risolvere questi problemi. Non appena avremo maggiori informazioni, vi aggiorneremo immediatamente. Ci scusiamo per l'inconveniente e apprezziamo il feedback che ci avete fornito e la vostra pazienza."