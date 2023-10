Marvel's Spider-Man 2 è la vera risposta di Sony all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, il prodotto che esprime tutta la differenza fra le due aziende: mentre la casa di Redmond acquista team di sviluppo o interi publisher, PlayStation porta nei negozi giochi di straordinaria qualità.

Per la precisione: porta nei negozi giochi di straordinaria qualità e li vende a decine di milioni di copie. A prezzo pieno, non regalandoli nell'ambito di un abbonamento all-you-can-play da pochi euro al mese. Il che non è ovviamente una critica al Game Pass e alla sua innegabile convenienza, bensì il riconoscimento di un valore ormai difficile da esprimere.

Sia chiaro, anche Insomniac Games e i suoi attuali successi sono frutto di un'acquisizione, effettuata in questo caso nel 2019. Dunque a ben vedere le strategie di Sony e Microsoft non appaiono poi così distanti, semplicemente risultano separate da un gap temporale che però è tutt'altro che semplice da recuperare, essendo partito ai tempi di PS3 e Xbox 360.

Abbiamo già avuto modo di parlarne: pur trovandosi in netto vantaggio, la divisione Xbox guidata da Don Mattrick a un certo punto ha smesso di investire ed è lì che Sony ha giocato il tutto per tutto, riuscendo non solo a recuperare terreno sul fronte delle vendite hardware ma costruendo una filiera produttiva straordinariamente solida e piena di talento, che negli anni successivi ha fatto tutta la differenza del mondo.