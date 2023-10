Marvel's Spider-Man 2 diventa un cereale in edizione limitata per una colazione da eroi

La scatola di cereali mostra Peter Parker e Miles Morales, uno per lato, con il proprio classico costume da Uomo-Ragno. Uno dei due lati piccoli, invece, mostra il nome del gioco - Marvel's Spider-Man 2 - il logo di PS5, i simboli Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato e infine il simbolo dell'Uomo-Ragno. L'ultimo lato mostra le classiche informazioni nutrizionali.

Marvel, PlayStation e Wheaties hanno collaborato per la creazione di un scatola di cereali a tema Marvel's Spider-Man 2 . Nel post di X qui sotto potete vedere una gif che mostra i due lati della scatola e trovare il link che porta al sito di Wheaties . La disponibilità inizierà il 19 ottobre 2023.

Niente per l'Italia?

Peter Parker e Miles Morales in Marvel's Spider-Man 2

Non ci sono conferme, ma crediamo che si tratti di un'esclusiva USA. Non solo a condividere la cosa è l'account generico di PlayStation, ma Wheaties è una compagnia americana e la distribuzione di un prodotto secondario di questo tipo non crediamo possa superare i confini nazionali, soprattutto considerando che PlayStation la definisce una "limited-edition".

Non potrete forse mangiarvi i cereali speciali di Marvel's Spider-Man 2, ma potete fare qualcosa di altrettanto soddisfacente: leggere la nostra recensione (del gioco, non dei cereali).