Xbox Game Studios con Activision Blizzard: un'immagine mostra tutti i team di Microsoft

Nell'immagine, che non è ufficiale ma comunque molto completa come informazioni, possiamo avere un'idea della galassia che sono diventati gli Xbox Game Studios in questi anni.

Non si tratta peraltro della prima volta che si cimenta in un'operazione del genere, ma ora l'infografica ha una valenza diversa, perché l'acquisizione si è effettivamente concretizzata .

Un caso veramente particolare

Facendo un conteggio totale, se si considera ogni singolo team staccato, si tratterebbe dunque di 47 team di sviluppo, una quantità davvero incredibile, che porta Microsoft a un livello tutto particolare fra i tre principali produttori di hardware da gioco.

In base a quanto emerso finora, è molto probabile che i team di Activision Blizzard continuino ad operare come un'entità piuttosto staccata da Microsoft, così come parzialmente hanno fatto finora quelli di ZeniMax, ma questo non toglie che facciano parte integrante dei team first party di Xbox Game Studios.

Nella giornata di oggi abbiamo avuto l'annuncio ufficiale di Microsoft sull'acquisizione di Activision Blizzard e l'abbandono di Bobby Kotick dal ruolo di CEO, previsto entro la fine del 2023.