Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick lascerà la compagnia alla fine del 2023

Ci permetterà inoltre di offrire più divertimento, più gioia e più connessione a un numero maggiore di giocatori rispetto al passato. Questo momento è possibile grazie agli sforzi che avete compiuto in quattro decenni per innovare, ispirare e realizzare".

"La giornata di oggi segna una pietra miliare nella celebre storia della nostra azienda", ha scritto Kotick ai dipendenti di Activision Blizzard, "L'unione con Microsoft porterà nuove risorse e nuove opportunità ai nostri straordinari team in tutto il mondo.

Con una lettera inviata ai dipendenti, Kotick ha comunicato la volontà di lasciare Activision Blizzard nei prossimi mesi, dopo un periodo di transizione che servirà per lasciare le redini nel processo di acquisizione da parte di Microsoft.

Con l' acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft arriva un notevole sconvolgimento anche all'interno della compagnia, con il CEO Bobby Kotick che ha confermato in maniera ufficiale il suo prossimo abbandono del suo ruolo di guida dell'editore alla fine del 2023.

Bobby Kotick conferma l'uscita di scena in una lettera

Microsoft + Activsion Blizzard

Poi arriva la conferma dell'abbandono del ruolo di CEO: "Da tempo dico che sono pienamente impegnato ad aiutare nella transizione. Phil mi ha chiesto di rimanere come CEO di ABK, riferendo a lui, e abbiamo concordato che lo farò fino alla fine del 2023", ha scritto Kotick, riferendo dunque che rimarrà alla guida di Activision Blizzard per il tempo necessario alla conclusione dell'operazione di acquisizione e di riorganizzazione.



Come riferito da Jason Schreier in questi minuti, sembra sia ufficiale che Bobby Kotick lascerà il ruolo di CEO di Activision Blizzard precisamente dall'1 gennaio 2024, restiamo dunque in attesa di sapere chi prenderà il suo posto.

Considerando la recente storia turbolenta del publisher e le accuse piombate su Kotick, la notizia di un cambio al vertice era attesa da molti, sebbene il CEO abbia sempre incassato la fiducia degli azionisti. Seguirà dunque una notevole riorganizzazione in Activision Blizzard dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, in attesa di vedere come si svilupperà la questione.

Da notare che anche praticamente l'intero consiglio d'amministrazione verrà sciolto in seguito all'acquisizione ufficiale: con "Reveta Bowers, Kerry Carr, Robert Corti, Brian Kelly, Robert Kotick, Barry Meyer, Robert Morgado, Peter Nolan e Dawn Ostroff" che hanno ufficialmente dato le dimissioni e cesseranno di essere parte della board of directors di Activision Blizzard.