Sony Pictures Core: il servizio video arriva su PS5 e PS4 con vantaggi per PS Plus Premium

Gli abbonati a PS Plus Premium potranno accedere a un catalogo con più di 100 film che non includerà alcuna pubblicità e sarà aggiornato in modo regolare nel corso del tempo. Sony ha confermato pellicole come Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium, e Resident Evil Damnation, per il momento.

Sony ha annunciato l'arrivo di Sony Pictures Core - precedentemente noto come Bravia Core - su PS5 e PS4. L'app di video streaming permette di accedere a un catalogo di film targati Sony Pictures e ora è disponibile anche su console (prima era accessibile solo su TV Bravia XR e dispositivi Xperia). Inoltre, l'app include vantaggi unici per gli iscritti a PS Plus Premium (ovvero il livello massimo del servizio in abbonamento di PlayStation).

Sony Pictures Core: i primi dettagli sul catalogo e sugli accessi anticipati

Sony Pictures Core

Sony Pictures Core permette di comprare o noleggiare oltre 2.000 film direttamente tramite l'app su PS5 e PS4. Al momento della distribuzione dell'app saranno disponibili Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, Fidanzata in Affitto, Bullet Train e Ghostbusters: Afterlife e tanti altri film.

Sony Pictures Core proporrà anche un periodo di accesso anticipato esclusivo ad alcuni film di Sony Pictures. Ad esempio, Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile sarà il primo film in accesso anticipato, ma solo in alcuni mercati selezionati (inizialmente Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, altri seguiranno). Nei mercati idonei, l'acquisto di questo film su Sony Pictures Core garantirà anche uno sconto per il videogioco Gran Turismo 7.