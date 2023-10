La crisi silenziosa dell'industria dei videogiochi

Quando si vivono annate come quelle da cui siamo reduci, diventa estremamente difficile leggere in maniera obiettiva il mercato dei videogiochi. Se Elden Ring ha proiettato FromSoftware nell'Olimpo degli sviluppatori AAA capaci di piazzare decine di milioni di copie, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è invece presentato come uno fra i migliori videogiochi mai realizzati, poco prima che l'ancora fresco Baldur's Gate 3 alzasse oltre ogni più rosea previsione l'asticella creativa dei giochi di ruolo. Xbox Game Pass, nel frattempo, ha da poco accolto l'epopea spaziale di Starfield, la favola soulslike di Lies of P e il tuffo nel passato di Sea of Stars, mentre il mese di ottobre si appresta ad alzare il sipario su potenziali blockbuster come Super Mario Wonder e Marvel's Spider-Man 2. Insomma, i videogiocatori sono in festa, per certi versi si tratta di un'epoca d'oro, sfogliando le pagine della storia è raro imbattersi in momenti altrettanto carichi di pubblicazioni d'alto calibro. Ma questa luce abbagliante proietta un'ombra cupa sul fondale del medium: per ogni produzione che riesce a raggiungere risultati alieni alla sua tradizione esiste uno studio che manca il bersaglio e si trova immediatamente sull'orlo del fallimento, come in una sorta di folle roulette russa finanziaria. Chi non riesce a portarsi a casa il banco si trova a dover far fronte ai buchi generati dagli anni di sviluppo sprecati: nei casi 'migliori' tenta di farcela ristrutturando l'impresa, in quelli peggiori va incontro alla chiusura definitiva degli uffici. La filiera dei videogiochi, storicamente definita "l'unica industria a prova di recessione", sta mostrando il fianco alle evidenti avvisaglie di una crisi silenziosa. Nel corso del 2023 sono stati "uccisi" un totale di 54 titoli, alcuni ritirati definitivamente dagli store digitali e altri andati incontro alla prematura chiusura dei server. Diversi studi di sviluppo hanno chiuso i battenti, ancor di più sono state le compagnie costrette ad andare incontro a invasivi rimaneggiamenti interni volti ad abbattere il numero di dipendenti. Tanti progetti sono stati ridimensionati, altri sono stati congelati a tempo indeterminato, altri ancora sono stati cancellati senza appello. In un settore ormai tanto capillare e sviluppato si potrebbe pensare a una classica flessione, ma a ben vedere non è così: il 2023 è stato uno degli anni peggiori per quanto riguarda lo stato di salute degli sviluppatori di videogiochi. Tra le parole di Rami Ismail, che non ha mai cessato di mettere in guardia i protagonisti e il pubblico riguardo lo stato del mercato, e le antiche predizioni di Shawn Layden, che da secoli si scaglia contro l'insostenibilità del modello AAA, si è infine configurata una situazione a dir poco traballante. La lievitazione dei tempi e dei costi di sviluppo, la nuova dimensione del medium, così come la risonanza mediatica generata dai successi quanto dagli inciampi, hanno gettato le basi per un mercato spaccato esattamente a metà: o si vendono decine di milioni di copie, oppure si rischia di finire sul lastrico nel giro di una settimana. Cosa sta succedendo all'industria dei videogiochi e perché sta succedendo?

Cosa sta succedendo? I maggiori investitori del 2021 secondo il report di Drake Star Nonostante gli esperti tendano ciascuno a puntare il dito in una direzione differente, è possibile che la situazione attuale sia proprio il frutto di una serie di concomitanze che si sono impilate l'una sull'altra. Molti analisti imputano infatti la crisi dell'industria alle conseguenze della pandemia globale: dopo aver generato proiezioni di crescita falsate dalle particolari circostanze del 2020, il settore avrebbe attratto un'immensa mole d'investimenti perlopiù irragionevoli. In effetti. solamente nel 2021, sono stati riversati oltre 71 miliardi di dollari nelle casse delle principali case produttrici, oltre a ulteriori 9 miliardi destinati unicamente alle startup, compagnie che all'epoca orbitavano prevalentemente attorno a concetti già superati quali NFT e blockchain. La conclusione dei periodi di lockdown su scala internazionale avrebbe rapidamente mutato le abitudini dei consumatori, facendo scoppiare in un battito di ciglia la bolla delle previsioni. Con gli studi rimasti fermi ai box per mesi e in certi casi anche per anni, tonnellate di finanziamenti estremamente difficili da ripagare, oltre che centinaia di assunzioni a tappeto figlie del boom, gli sviluppi più recenti avrebbero portato l'industria AAA sull'orlo del collasso. A ben vedere, sono in realtà anni che alcuni "araldi dell'apocalisse" tentano in ogni modo di comunicare l'insostenibilità del moderno modello di business, specialmente nell'industria dei videogiochi AAA. Shawn Layden, storico ex capo degli studi di Sony Interactive Entertainment, sostiene dal 2020 che la strada della grande produzione di stampo hollywoodiano, quella da centinaia di milioni di dollari d'investimento per un ritorno lontano nel futuro e intrinsecamente aleatorio, non sia più percorribile come una volta. Layden suggeriva di accorciare e compattare i titoli AAA, mettendo in atto l'insegnamento delle seconde file del settore, ma nemmeno lui avrebbe potuto immaginare il netto dualismo che caratterizza lo scenario contemporaneo. Sono anni che Shawn Layden critica i moderni modelli di business del settore Di recente a fare eco alle sue parole è stato il presidente di Capcom Haruhiro Tsujimoto: secondo lui, i costi di sviluppo sarebbero ormai cresciuti al punto tale che l'unica soluzione risederebbe in un ulteriore incremento dei prezzi dei videogiochi, che sono già arrivati a toccare quota 80€ nell'area europea. Tsujimoto ha inoltre affermato che: "I costi dietro i videogiochi sono aumentati di 100 volte rispetto all'era del NES, mentre i prezzi sono rimasti molto simili". Un ulteriore incremento dei prezzi - per un totale prossimo ai 100€ - costituirebbe l'opzione più salutare per le aziende, tenendo ben presente che: "I giochi di qualità elevata continueranno a essere venduti" nonostante la recessione. Questa dichiarazione pesa come un macigno: durante la terribile crisi economica del 2008, alcuni fra i maggiori economisti del pianeta hanno inquadrato il settore dei videogiochi come un segmento "a prova di recessione", ed è la prima volta da oltre trent'anni che si parla apertamente della percezione di una crisi. In ogni caso esiste chi ha scelto di muoversi in una direzione differente: Sony ha infatti intrapreso da tempo una virata nella direzione dei giochi come servizi, nuova pista che è intenzionata ad affiancare a quella della tradizione. Molti appassionati - ostili a tale modello di business - sperano che l'abbandono dell'ormai ex CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan coincida con un'improvvisa cessazione dell'inseguimento della formula "GaaS", ma si tratta di un'eventualità all'apparenza impossibile. A prescindere dalle opinioni discordanti che storicamente maturano attorno ai giochi come servizi, non si può non constatare come si tratti di un sentiero - a oggi - estremamente rischioso: se da una parte è sotto gli occhi di tutti che alcuni games as services, per esempio GTA Online, League of Legends, Fortnite o più semplicemente EA FC, si sono rivelati fra le più grandi miniere d'oro sul mercato, è al tempo stesso ormai assodato che tali progetti tendano a fallire con una media preoccupante, e anche i più ambiziosi - dal New World di Amazon fino al Diablo IV di Blizzard - sembrano faticare a generare ricavi nel lungo periodo. Dopo un lancio in pompa magna, persino Diablo IV è testimone della difficoltà di ritenere giocatori nel lungo periodo Probabilmente sono molte le concause ad aver disegnato il quadro attuale. I tempi di sviluppo dei videogiochi AAA sono cresciuti a dismisura, basti pensare al fatto che serie blasonate come Grand Theft Auto e The Elder Scrolls non vedono un nuovo capitolo da oltre dieci anni; assieme ai tempi sono lievitati anche i costi dello sviluppo, al punto tale che dai documenti relativi all'acquisizione Microsoft Activision-Blizzard è emerso che 'il grande videogioco' medio richieda un investimento prossimo ai $250 milioni. Tempistiche lunghe e investimenti elevati costituiscono già di per sé la ricetta perfetta per il disastro: quando le cose vanno bene si tira a campare, a navigare nell'oro sono esclusivamente gli investitori e il management, mentre al primo passo falso l'intero castello di carte rischia di crollare, perché sono sempre meno le compagnie che possono permettersi il flop di un videogioco AAA. Proprio questa sarebbe una delle ragioni occulte dietro il processo di centralizzazione degli ultimi anni, dal momento che l'acquisizione è spesso vista come l'occasione per coprirsi finalmente le spalle. Infine da una mail di Phil Spencer - trapelata nel corso del processo con la FTC - è emersa una cruda disamina del mercato concepita dal capo di Xbox: "Poche aziende possono permettersi di spendere i 200 milioni di dollari che Activision o Take 2 investono per mettere in commercio titoli come Call of Duty o Red Dead Redemption", affermava il patron del Game Pass, aggiungendo che: "Il tasso di rischio per nuove IP con tali livelli produttivi ha portato gli editori a evitare di produrne. Si è quindi visto un aumento dell'uso di grandi proprietà intellettuali di terze parti per cercare di ridurre i rischi (Star Wars con EA, Spiderman con Sony, Avatar con Ubisoft)". Spencer suggeriva inoltre che questo timore verso la novità avrebbe impedito alle grandi case di sviluppo di competere con la forte spinta innovativa - fra l'altro a basso costo - del mercato indipendente e dell'industria AA; nonostante ciò, neppure tali settori si sono dimostrati immuni alla flessione dell'ultimo anno.