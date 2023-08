Volition chiude: il team di Saints Row vittima dei tagli di Embracer Group

Volition ha annunciato la chiusura: il team di sviluppo di Saints Row è rimasto vittima dei tagli effettuati da Embracer Group nelle ultime settimane, e ha voluto scrivere un messaggio diretto ai propri fan per un ultimo saluto.

"Il team di Volition ha orgogliosamente creato esperienze interattive di qualità per i giocatori di tutto il mondo negli ultimi trent'anni. Siamo stati mossi dalla passione per la nostra community e abbiamo sempre lavorato per offrire gioia, sorpresa e diletto", si legge nel post pubblicato dallo studio.

"Lo scorso giugno Embracer Group ha annunciato un piano di ristrutturazione al fine di rafforzare l'azienda e mantenere la propria posizione di leader dell'industria videoludica. Come parte di quel programma, hanno valutato gli obiettivi strategici e operativi, prendendo la difficile decisione di chiudere Volition con effetto immediato."

"Per aiutare i componenti del team ci stiamo muovendo al fine di offrire assistenza lavorativa e un supporto che possa rendere la transizione più semplice possibile. Vogliamo ringraziare i fan e gli utenti da tutto il mondo per il loro amore e per il supporto nel corso degli anni: sarete sempre nel nostro cuore."