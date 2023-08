Gothic 1 Remake: spuntate tre nuove immagini del gioco

Sembra davvero ben fatto

Nel testo dell'anteprima si possono leggere alcune informazioni interessanti. Intanto che la mappa dovrebbe essere più grande di quella dell'originale, con un 30% di spazio in più. Inoltre il team di sviluppo è passato all'Unreal Engine 5, lasciandosi dietro la quarta versione. Il che è una scelta quasi naturale, a questo punto.

Gothic 1 Remake riuscirà a mantenere il fascino dell'originale?

Si può anche leggere che la data d'uscita cadrà nel 2024, anche se ancora non è stata fissata o, quantomeno, non è stata annunciata pubblicamente. Per il resto si parla di un remake davvero fedele all'originale, il che farà sicuramente felici i fan della serie Gothic, che speravano proprio in qualcosa di simile.

Rimane da vedere se le novità saranno state ben implementate e se oltre all'aspetto grafico ci sarà qualcosa di più a motivare l'acquisto. Per il resto vi ricordiamo che Gothic 1 Remake è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.