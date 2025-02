Disponibile "Prologo di Nyras", la demo PC di Gothic 1 Remake pubblicata in occasione del Next Fest di Steam

La demo viene descritta come "un'introduzione unica allo spietato mondo di Gothic" e include degli obiettivi unici che sono richiesti per completare tutti gli obiettivi di Gothic 1 Remake su PC.

Lo studio di sviluppo Alkimia Interactive e l'editore THQ Nordic hanno pubblicato la demo di Gothic 1 Remake su Steam, chiamata "Prologo di Nyras". Disponibile per PC e pubblicata in occasione dello Steam Next Fest: February 2025 Edition, è un episodio autonomo che consente di assaggiare una piccola porzione del gioco, vivendo le vicende di inserimento nella colonia di Nyras, un personaggio secondario della versione finale, nonché un novizio come l'eroe senza nome protagonista.

Dettagli della demo

Se volete tutti i dettagli sulla demo, potete leggere il nostro recente provato di Gothic 1 Remake, basato proprio sulla stessa. Riassumendo: appena arrivato nella Colonia, Nyras deve trovare un posto in cui dormire, conoscendo i locali e svolgendo alcune brevi missioni. Non mancano dei combattimenti contro alcune delle creature più deboli e alcune anticipazioni di quelli che saranno i temi del gioco.

La demo non include alcune caratteristiche del gioco finale, come la crescita del personaggio, la libertà di esplorazione e quant'altro. Comunque permette di avere una buona idea di come girerà Gothic 1 Remake sul vostro PC, nonché di vedere in azione l'Unreal Engine 5.

Come sottolineato, il Next Fest di Steam inizierà alle 19:00, ma molti hanno già pubblicato e attivato le demo dei giochi presenti alla manifestazione. Quindi è possibile giocare molte demo, compresa quella di Gothic 1 Remake, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto programmato inizialmente. Per scaricarla, andate sulla pagina ufficiale del gioco.