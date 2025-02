HONOR AI Deepfake Detection: l'IA che vi dice se parlate con un deepfake ha finalmente una data d'uscita

AI Deepfake Detection

L'iniziativa di HONOR si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la diffusione dei deepfake e il loro potenziale impatto negativo, soprattutto in Cina, dove pare sono molto frequenti truffe che sfruttano questo metodo. Diverse organizzazioni, tra cui la Content Provenance and Authenticity (C2PA), stanno lavorando allo sviluppo di standard per la verifica dell'autenticità dei contenuti digitali.

HONOR Magic7 Pro, uno dei dispositivi che riceverà la funzione

"Presentata a IFA 2024, la tecnologia proprietaria AI Deepfake Detection di HONOR", si legge nel comunicato della compagnia, "analizza le sottili incongruenze spesso invisibili all'occhio umano, tra cui le imperfezioni sintetiche a livello di pixel, gli artefatti di composizione dei bordi, la continuità tra i fotogrammi e la coerenza nell'acconciatura e nei tratti del viso. Quando viene rilevato un contenuto manipolato, viene immediatamente emesso un avviso per salvaguardare gli utenti dal rischio potenziale di deepfake".

Resta da vedere quale sarà l'efficacia della tecnologia di HONOR nel mondo reale. Se siete interessati a provarla, uno dei dispositivi che la supporterà è lo smartphone HONOR Magic7 Pro che abbiamo recensito da poco.

Voi che cosa ne pensate? Ritenete che questa tecnologia possa essere utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.