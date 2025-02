Electronic Arts ti dà giusto la corda per impiccarti, secondo uno dei fondatori di Bioware

Greg Zeschuk, uno dei fondatori di Bioware , è stato recentemente intervistato da Simon Parkin per il suo podcast "My Perfect Console". Durante l'intervista ha parlato dei suoi motivi per aver lasciato la compagnia e del difficile rapporto con Electronic Arts , che addirittura voleva provare a comprare con un'offerta interna, per prenderne il controllo. Di base, la dirigenza non lasciava alcuni spazio agli studi, cui dava "solo la corda per impiccarsi".

Mancanza di coraggio

Nel 2007 Electronic Arts acquisì VG Holding Corp., di cui facevano parte sia BioWare Corp. che Pandemic Studios, rendendo la casa dei Baldur's Gate e di Neverwinter Nights una sua sussidiaria. Molti fan di BioWare attribuiscono all'acquisizione la rovina di "BioWare", ma secondo Zeschuk, inizialmente non è stata così disastrosa come molti pensano. Anzi, l'azienda ha avuto un "periodo di grande successo" con giochi come Mass Effect e Mass Effect 2.

Mass Effect 2 è stato tra i grandi successi di Bioware

Però, come ha spiegato a Parkin, dopo soli due anni dall'acquisizione aveva capito che non gli piaceva lavorare l'editore, perché non era l'ambiente ideale per lui. Sostanzialmente EA era poco coraggiosa. Da lì all'addio, avvenuto nel 2012, il passo è stato breve.

"EA ti dà abbastanza corda per impiccarti," ha detto Zeschuk a Parkin. "E quello che intendo è che devi imparare a lavorare all'interno della struttura e penso che l'abbiamo fatto abbastanza bene se guardi a come sono usciti i Mass Effect. In realtà è stato un periodo di grande successo. Ma devi capire come lavorare all'interno di una grande azienda. E, per me, era la fine. Era tipo, 'Oh, non mi piacciono le grandi aziende'. Quindi sapevo già dal secondo anno che me ne sarei andato a un certo punto. Solo non sapevo quando."

Quindi ha spiegato meglio il concetto: "Le grandi aziende esistono per sfruttare le proprietà intellettuali. Esistono per sfruttare i giochi. La maggior parte dei grandi gruppi nordamericani sono bravi solo a dire 'Ehi, spremiamo al massimo questa serie'. Non ne creano molte, e mi sono reso conto fin da subito che mi piace fare giochi. Non mi piace solo operare [sfruttando le proprietà intellettuali esistenti]."

Successivamente, Zeschuk ha descritto l'MMO di Star Wars di BioWare, Star Wars: The Old Republic, come il suo "canto del cigno" nel settore. Ha affermato che, se avesse avuto più successo, forse sarebbe rimasto un po' più a lungo per provare a prendere il controllo dell'azienda dall'interno e cambiare le cose.

"Ho vissuto ad Austin per due anni e mezzo creando Star Wars: The Old Republic [e] sapevo che era una specie di viaggio di sola andata," ha detto a Parkin. "Se fosse stato un successo enorme, super duper, Ray (l'altro fondatore di Bioware Ndr) ed io avremmo probabilmente lanciato un'offerta per cercare di prendere il controllo di EA dall'interno, da pirati aziendali quali siamo. Ma doveva essere un successo da 2 miliardi di dollari all'anno. Ma non ha funzionato, quindi mi sono detto 'Ah, va bene così'."