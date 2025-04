I team di Dragon Age e Mass Effect non andavano affatto d'accordo ed EA preferiva il gioco sci-fi

Per il team non sarà stato semplice vedere i propri colleghi allontanati, ma delle recenti dichiarazioni fanno pensare che in realtà alcuni non abbiano sofferto poi così tanto.

Come ben saprete, la situazione di BioWare non è affatto semplice, visto che Dragon Age The Veilguard non ha raggiunto i risultati di vendita sperati. Questo ha spinto EA ha ridurre il personale e focalizzarsi sul prossimo Mass Effect .

Le parole del creatore di Dragon Age

Secondo un ex-sviluppatore, tra i team di Dragon Age e di Mass Effect non scorreva buon sangue.

Scrivendo sui social media, il creatore di Dragon Age ed ex sceneggiatore principale David Gaider ha parlato delle sue esperienze presso BioWare prima della sua partenza nel 2016 e ha affermato che il personale che lavorava ai due maggiori franchise dello studio "non andava d'accordo".

"Per molto tempo sono stati praticamente due team sotto lo stesso tetto: il team di Dragon Age e quello di Mass Effect", ha scritto Gaider. "Gestiti in modo diverso, con culture molto diverse, potevano benissimo essere due studi separati. E non andavano d'accordo. L'azienda era consapevole degli attriti e i tentativi di risolverli erano in corso da anni, soprattutto spostando più spesso il personale tra i team. Ma questo non ha risolto le cose, e non ne avevo idea finché non sono arrivato al team di [Anthem]. Il team non mi voleva lì. Per niente".

Gaider ha detto di aver sperimentato personalmente questa situazione quando si è unito al team principale di Mass Effect per lavorare ad Anthem. Gaider racconta che la dirigenza di BioWare gli aveva chiesto espressamente di scrivere una storia fantascientifica per Anthem, dopo che il progetto era stato inizialmente concepito come "ambientazione hard sci-fi" simile ad Aliens. Gaider afferma di aver semplicemente eseguito gli ordini, ma i suoi nuovi colleghi sembravano non sapere perché stesse scrivendo qualcosa che ritenevano "troppo in stile Dragon Age".

Dice anche che Electronic Arts ha sempre preferito Mass Effect. Anche se quest'ultimo otteneva risultati peggiori, veniva scusato facilmente. Dragon Age, invece, era sempre sul punto di essere cancellato.

Alla fine, Gaider ha lasciato BioWare dopo 17 anni. Successivamente, Gaider è passato allo sviluppo di Stray Gods: The Roleplaying Musical. Vi lasciamo infine al nostro speciale sui 30 anni di BioWare: l'ultimo anniversario?