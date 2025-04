Mario Kart World permette di prendere il controllo di grossi mezzi, non solo dei classici kart

Il video di Mario Kart World

La cosa è stata mostrata ad esempio tramite il canale YouTube di GetMadz, che ha condiviso un frammento del proprio video tramite Twitter, come potete vedere poco sotto.

In pratica, vediamo che il giocatore sta navigando in acqua con il proprio kart in versione moto d'acqua. Nulla di strano fino a questo punto, visto che i mezzi si trasformano in automatico a seconda della superficie. A un certo punto, però, GetMadz entra in una grossa barca e in modo fluido inizia a guidarla.

Quando arriva a terra, può uscire dalla barca e tornare a prendere il controllo di Bowser in versione kart, esplorando liberamente il resto della zona.

Spiega anche che in una differente zona aveva avuto la possibilità di salire su un tir e guidare liberamente, sbattendo oggetti più piccoli in giro. La cosa era in realtà stata brevemente mostrata in un video ufficiale di Nintendo Threehouse.

Non è chiaro quanto utili saranno questi mezzi durante le gare vere e proprie, ma in fase di esplorazione è un buon modo per aggiungere varietà. Infine, si è parlato del fatto che Mario Kart World costa molto ma il vero problema sarebbero dei DLC a pagamento.