Mario Kart World costa molto ma il vero problema sarebbero dei DLC a pagamento

Il videogioco è in vendita a 90€ in formato fisico e 80€ in formato digitale, una cifra veramente elevata anche per gli standard moderni. Secondo due ex-Nintendo, però, il colpo di grazie sarebbe un altro: l'annuncio di DLC a pagamento durante il Direct dedicato al videogioco.

DLC per Mario Kart World? Sarebbe un problema

Ricordiamo che il 17 aprile andrà in onda un Mario Kart World Direct che permetterà di scoprire di più di questo videogioco. Durante un recente threehouse abbiamo visto qualcosa, ma Nintendo sta certamente tenendo il meglio per la presentazione dedicata.

Secondo due ex-Nintendo of America, Kit Ellis e Krysta Yang, il vero problema di Mario Kart World potrebbe essere l'annuncio di contenuti a pagamento extra durante il Direct.

"Se il punto del discorso è che stai pagando così tanto perché ottiene una certa quantità di gameplay e un certo livello di rigiocabilità, chiedere dei soldi extra per del DLC fa crollare il castello di carta." Cambiando tono, Yang afferma anche: "O mio dio, se annunciato dei DLC a pagamento nel Mario Kart World Direct, vado fuori di testa, letteralmente... Nintendo, per favore, non farlo".

Ellis afferma che Nintendo potrebbe introdurre in Mario Kart World una serie di pacchetti a tema con altri videogiochi, ad esempio uno a tema Animal Crossing, uno a tema Zelda e via dicendo. Si tratta perlopiù di una battuta, ma non chi può saperlo? Già Mario Kart 8 Deluxe è stato supportato con dei contenuti extra, quindi non pare impossibile che lo stesso accada a World, anche se forse ci vorrà del tempo perché Nintendo presenti tali novità

Ricordiamo infine che abbiamo provato Mario Kart World: il gioco più importante di Switch 2!