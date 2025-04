Atomfall è leggermente meglio di Bleach: Rebirth of Souls nei voti di Famitsu

Non che la cosa sia curiosa di per sé, considerando che il nuovo gioco di Rebellion è stato molto apprezzato da diverse testate, ma considerando che Famitsu incarna un po' il gusto della stampa e del pubblico giapponese può risultare strano vedere un titolo che sembra così distante da questo superare l'apprezzato adattamento di un celebre manga/anime tra i più popolari.

È uscito un nuovo numero della rivista nipponica Famitsu e, come da tradizione, riportiamo qui le valutazioni , soprattutto perché in questo caso presentano una situazione curiosa con Atomfall che risulta leggermente meglio di Bleach: Rebirth of Souls .

Risultati inaspettati

La quantità ridotta di recensioni presenti è dovuta al fatto che si tratta di una rivista a cadenza settimana, dunque chiaramente i suoi contenuti riflettono una quantità più bassa di uscite rispetto alle riviste cartacee mensili che sono standard in occidente.

Una scena di Bleach Rebirth of Souls

Da notare che il gioco più apprezzato a questo giro è Rusty Rabbit, un action platform con grafica 3D ma struttura 2D piuttosto classica, che richiama la tradizione del genere all'eterno di una caratterizzazione molto particolare, tra robot e animali dotati di grandi capacità tecnologiche.

In tutto questo, lo strano action RPG post-apocalittico ambientato nell'Inghilterra rurale degli anni 60 alternativi, disponibile anche al lancio su Game Pass, è riuscito comunque a strappare un punto in più rispetto a Bleach: Rebirth of Souls, buon adattamento della celebre serie di manga/anime in stile picchiaduro, ed è una cosa che forse non ci aspettavamo.