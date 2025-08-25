I voti di Shinobi: Art of Vengeance accolgono con entusiasmo il ritorno di Joe Musashi?

Sono arrivati i voti di Shinobi: Art of Vengeance, e a quanto pare l'atteso ritorno del ninja Joe Musashi è stato accolto molto bene dalla stampa internazionale, che ha assegnato al gioco valutazioni estremamente positive.

TheGamer - 10

VGC - 10

Loot Level Chill - 10

Creative Bloq - 10

Noisy Pixel - 9,5

Atomix - 9,5

PlayStation Universe - 9,5

Game Informer - 9,3

Meristation - 9,2

COGconnected - 9,2

Multiplayer.it - 9

Hey Poor Player - 9

GamersRD - 9

Push Square - 9

Shacknews - 9

TechRadar Gaming - 9

GameSpew - 9

TheSixthAxis - 9

GamingTrend - 9

Forbes - 9

Worth Playing - 9

ScreenHub - 9

Voxel - 9

Slant Magazine - 9

Gamereactor - 9

GamingBolt - 9

GameBlast - 9

But Why Tho? - 9

Xbox Achievements - 9

Cultured Vultures - 9

Checkpoint Gaming - 8,5

WellPlayed - 8,5

Stevivor - 8,5

Destructoid - 8,5

Player 2 - 8,3

Gamersky - 8,3

Final Weapon - 8

IGN - 8

Hardcore Gamer - 8

GameWatcher - 8

GameGrin - 8

GamesRadar+ - 6

Game Rant - 7

ComicBook - 7

Se consideriamo infatti che la moda, ovverosia il valore che ricorre più spesso all'interno di questo insieme, è costituita da numeri che orbitano attorno al 9, è chiaro ed evidente che il progetto che SEGA ha affidato a Lizardcube è stato un successo.