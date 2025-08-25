1

I voti di Shinobi: Art of Vengeance accolgono con entusiasmo il ritorno di Joe Musashi?

Diamo un'occhiata ai voti espressi dalle varie testate internazionali per quanto concerne Shinobi: Art of Vengeance, e scopriamo insieme com'è stato accolto il ritorno di Joe Musashi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/08/2025
Un artwork di Shinobi: Art of Vengeance
Sono arrivati i voti di Shinobi: Art of Vengeance, e a quanto pare l'atteso ritorno del ninja Joe Musashi è stato accolto molto bene dalla stampa internazionale, che ha assegnato al gioco valutazioni estremamente positive.

  • TheGamer - 10
  • VGC - 10
  • Loot Level Chill - 10
  • Creative Bloq - 10
  • Noisy Pixel - 9,5
  • Atomix - 9,5
  • PlayStation Universe - 9,5
  • Game Informer - 9,3
  • Meristation - 9,2
  • COGconnected - 9,2
  • Multiplayer.it - 9
  • Hey Poor Player - 9
  • GamersRD - 9
  • Push Square - 9
  • Shacknews - 9
  • TechRadar Gaming - 9
  • GameSpew - 9
  • TheSixthAxis - 9
  • GamingTrend - 9
  • Forbes - 9
  • Worth Playing - 9
  • ScreenHub - 9
  • Voxel - 9
  • Slant Magazine - 9
  • Gamereactor - 9
  • GamingBolt - 9
  • GameBlast - 9
  • But Why Tho? - 9
  • Xbox Achievements - 9
  • Cultured Vultures - 9
  • Checkpoint Gaming - 8,5
  • WellPlayed - 8,5
  • Stevivor - 8,5
  • Destructoid - 8,5
  • Player 2 - 8,3
  • Gamersky - 8,3
  • Final Weapon - 8
  • IGN - 8
  • Hardcore Gamer - 8
  • GameWatcher - 8
  • GameGrin - 8
  • GamesRadar+ - 6
  • Game Rant - 7
  • ComicBook - 7
Se consideriamo infatti che la moda, ovverosia il valore che ricorre più spesso all'interno di questo insieme, è costituita da numeri che orbitano attorno al 9, è chiaro ed evidente che il progetto che SEGA ha affidato a Lizardcube è stato un successo.

Tempo di revival

Nella speranza che in futuro ci sia uno Shinobi: Art of Vengeance 2, laddove questo primo capitolo dovesse andare bene, è interessante notare come da ormai alcuni anni il mercato videoludico stia assistendo a un revival delle proprietà intellettuali degli anni '80 e '90.

Per gli appassionati della vecchia guardia, insomma, si tratta di un periodo carico di emozioni e di opportunità, e sembra che finora nessuna di queste operazioni nostalgia abbia mancato clamorosamente il bersaglio.

