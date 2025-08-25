I voti di Shinobi: Art of Vengeance accolgono con entusiasmo il ritorno di Joe Musashi?

Sono arrivati i voti di Shinobi: Art of Vengeance, e a quanto pare l'atteso ritorno del ninja Joe Musashi è stato accolto molto bene dalla stampa internazionale, che ha assegnato al gioco valutazioni estremamente positive.
- TheGamer - 10
- VGC - 10
- Loot Level Chill - 10
- Creative Bloq - 10
- Noisy Pixel - 9,5
- Atomix - 9,5
- PlayStation Universe - 9,5
- Game Informer - 9,3
- Meristation - 9,2
- COGconnected - 9,2
- Multiplayer.it - 9
- Hey Poor Player - 9
- GamersRD - 9
- Push Square - 9
- Shacknews - 9
- TechRadar Gaming - 9
- GameSpew - 9
- TheSixthAxis - 9
- GamingTrend - 9
- Forbes - 9
- Worth Playing - 9
- ScreenHub - 9
- Voxel - 9
- Slant Magazine - 9
- Gamereactor - 9
- GamingBolt - 9
- GameBlast - 9
- But Why Tho? - 9
- Xbox Achievements - 9
- Cultured Vultures - 9
- Checkpoint Gaming - 8,5
- WellPlayed - 8,5
- Stevivor - 8,5
- Destructoid - 8,5
- Player 2 - 8,3
- Gamersky - 8,3
- Final Weapon - 8
- IGN - 8
- Hardcore Gamer - 8
- GameWatcher - 8
- GameGrin - 8
- GamesRadar+ - 6
- Game Rant - 7
- ComicBook - 7
Se consideriamo infatti che la moda, ovverosia il valore che ricorre più spesso all'interno di questo insieme, è costituita da numeri che orbitano attorno al 9, è chiaro ed evidente che il progetto che SEGA ha affidato a Lizardcube è stato un successo.
Tempo di revival
Nella speranza che in futuro ci sia uno Shinobi: Art of Vengeance 2, laddove questo primo capitolo dovesse andare bene, è interessante notare come da ormai alcuni anni il mercato videoludico stia assistendo a un revival delle proprietà intellettuali degli anni '80 e '90.
Per gli appassionati della vecchia guardia, insomma, si tratta di un periodo carico di emozioni e di opportunità, e sembra che finora nessuna di queste operazioni nostalgia abbia mancato clamorosamente il bersaglio.