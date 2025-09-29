Death Adder sarà aggiunto a Shinobi: Art of Vengeance tramite un DLC

Death Adder è un discendente di una razza di giganti malvagi, sopravvissuto a una guerra contro gli dei. Dal suo profilo Tinder apprendiamo che è lunatico, sensibile e che vuole conquistare il mondo.

Tanti cattivi in arrivo

Death Adder farà parte del DLC "SEGA Villains", di cui farà parte anche il Dr. Eggman, proveniente dalla serie Sonic. C'è anche un terzo personaggio misterioso, che però sarà svelato a tempo debito.

L'uscita del DLC è prevista per l'inizio del 2026, quindi c'è ancora tempo per i dettagli. SEGA fa notare che farà parte della Deluxe Edition. Quindi, se l'avete acquistata, non dovrete pagare extra per averlo. Nel frattempo potete approfittare dei saldi autunnali di Steam per acquistare Shinobi: Art of Vengeance con il 20% di sconto.

Nel frattempo è stato annunciato l'hotfix di un bug abbastanza fastidioso: "Diversi giocatori hanno riscontrato un problema nel livello Neo City, dove l'impalcatura e i punti per aggrapparsi non appaiono correttamente dopo aver ottenuto il Rampino ninja. Abbiamo pubblicato una patch per risolvere il bug, ma se dovesse capitare ancora, fatecelo sapere."