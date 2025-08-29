Non sapete scegliere tra Ninja Gaiden: Ragebound e Shinobi: Art of Vengeance? Un bundle ve li offre in sconto

Il 2025 sarà ricordato anche come l'anno del ritorno di alcune serie storiche degli anni 80 con degli ottimi capitoli 2D. Stiamo naturalmente parlando di Ninja Gaiden: Ragebound e Shinobi: Art of Vengeance. Purtroppo non è facile scegliere tra titoli di così buona qualità, che oltretutto si rivolgono a target simili, quindi ecco arrivare un bundle su Steam a toglierci d'impaccio, con tanto di sconto collegato.