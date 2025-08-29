A sorpresa, Fear Effect ora è disponibile su PS5, PS4, Nintendo Switch e Steam

Il gioco è disponibile al prezzo di 9,99 euro in formato digitale. Stando alla descrizione offerta, si tratta di una riedizione fedele dell'originale, all'apparenza senza modifiche o miglioramenti grafici significativi tipici di una remaster o un remake.

Limited Run Games, in collaborazione con Square Enix, a sorpresa oggi ha pubblicato l'originale Fear Effect su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC, dando modo ai fan di lunga data e la nuova generazione di giocatori di scoprire o riscoprire un grande classico uscito originariamente sulla prima PlayStation nel 2000.

Il ritorno di un grande classico

Per chi non lo conoscesse, Fear Effect è un action-adventure in stile cyberpunk ambientato in una Cina futuristica. La storia segue tre mercenari, Hana, Deke e Glas, ingaggiati per ritrovare Wee Ming Lam, la figlia scomparsa di un influente uomo d'affari legato alla Triade di Hong Kong. Quello che inizia come una missione di recupero si trasforma presto in un viaggio oscuro e surreale, dove la realtà si intreccia con visioni inquietanti, creature mitologiche e presenze soprannaturali.

Hana in Fear Effect

Il gioco si distingue per la sua narrazione, all'epoca considerata matura e cinematografica, che affronta temi come il tradimento, la redenzione e il desiderio, con dialoghi intensi e personaggi moralmente ambigui. Fear Effect, inoltre, utilizza uno stile grafico cel-shaded che dona ai personaggi un aspetto da fumetto animato, mentre le ambientazioni sono composte da video in full-motion, creando un effetto visivo innovativo per l'epoca.

Che ne pensante, ne approfitterete per rigiocare o scoprire per la prima volta Fear Effect?