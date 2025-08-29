Dragon Ball: Gekishin Squadra ha una data di uscita su PS4, PS5, Nintendo Switch, PC e mobile

Il gioco debutterà il 9 settembre su PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (via Steam) e dispositivi mobili iOS e Android. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer cinematografico che mostra spettacolari scontri contro nemici iconici come Freezer, Cell e Bojack. Lo trovate qui sotto.

Bandai Namco, insieme al team di sviluppo Ganbarion, ha annunciato la data di uscita di Dragon Ball: Gekishin Squadra , il nuovo MOBA free-to-play che vede protagonisti Goku, Vegeta e gli altri celebri guerrieri Z.

Cos'è Dragon Ball: Gekishin Squadra

Dragon Ball: Gekishin Squadra è un titolo free-to-play dove due squadre composte da quattro giocatori si affrontano nei panni dei personaggi più iconici della serie, ognuno dotato di abilità e caratteristiche uniche fedeli al manga di Akira Toriyama.

Si tratta di un MOBA, un genere completamente inedito per il franchise, che propone scontri con visuale dall'alto, mappe circoscritte divise in corsie, nemici controllati dall'IA da eliminare per ottenere risorse utili per potenziare sul momento il nostro team e dinamiche di gioco che mettono l'accento sul gioco di squadra e la strategia.

I personaggi sono suddivisi in tre classi principali: quelli di tipo Damage, con uno stile diretto e aggressivo pensato per eliminare rapidamente gli avversari; i Tank, resistenti e difensivi, capaci di assorbire gran parte dei danni e mantenere la linea; e infine i Technical, versatili e di supporto, in grado di potenziare la propria squadra o indebolire quella nemica.