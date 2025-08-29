Pixel 10, per Google il display a 120Hz consuma troppo: ecco come attivare il refresh rate massimo

Google ha presentato la nuova gamma Pixel 10 con un elemento comune a tutti i modelli: un display capace di arrivare fino a 120Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida e reattiva. Tuttavia, chi sceglie il modello base potrebbe restare sorpreso dopo il primo avvio: di default, la frequenza di aggiornamento è infatti bloccata a 60Hz. Questo significa che lo scorrimento delle pagine e l'interfaccia non appaiono così scorrevoli come su altri smartphone di fascia alta.

La scelta di Google sembra legata a due fattori. Da un lato, il Pixel 10 standard utilizza un pannello OLED LTPS e non LTPO come i modelli Pro: ciò comporta la possibilità di passare solo da 60 a 120Hz, senza adattarsi a valori più bassi per risparmiare energia. Dall'altro lato, è probabile che l'azienda abbia voluto privilegiare l'autonomia, considerando che molti utenti non percepiscono immediatamente la differenza tra 60 e 120Hz.