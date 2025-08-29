Il mouse NZXT Lift Elite Wireless nero è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile il mouse NZXT Lift Elite Wireless a 49,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 89,72 € e il prezzo consigliato di 89,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 44%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del mouse NZXT Lift Elite
Si tratta di un mouse molto leggero, di soli 57 grammi, proposto nella colorazione nera. Il sensore ottico da 26.000 DPI con tracciamento a 650 IPS offre precisione e velocità, oltre a una manovrabilità senza sforzo in qualsiasi contesto, che si tratti di affrontare lunghe sessioni di gioco, studio o lavoro. Inoltre, troviamo switch ottici con un rapido tempo di risposta di 0,2 ms e una durata garantita di 100 milioni di clic.
Il movimeto del cursore è estremamente reattivo con velocità di polling di 4.000 Hz in modalità wireless e 8.000 Hz in modalità cablata. Grazie al dongle wireless da 2,4 GHz potrete godere di un gioco fluido senza lag con una connessione inferiore a 1 ms.