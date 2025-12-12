Meta Quest 3S è in offerta su Amazon al minimo storico: quest'anno sotto l'albero potrai trovare la realtà virtuale

Su Amazon, oggi, in occasione delle offerte pre-natalizie è presente e disponibile una promozione molto interessante sul Meta Quest 3S : il visore viene messo in sconto del 15% al quale vanno sommati ulteriori 30€ da poter applicare con un coupon dedicato (basta spuntare il piccolo riquadro appena al di sotto dell'indicazione del prezzo) per un costo finale di 249€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Meta Quest 3S porta la realtà virtuale a un nuovo livello , offrendo un catalogo di migliaia di esperienze immersive che spaziano dai giochi più coinvolgenti all'intrattenimento domestico.

Ulteriori dettagli

Grazie al supporto per i titoli Xbox, puoi vivere un'esperienza di gioco spettacolare su uno schermo virtuale da ben 312 pollici, trasformando ogni sessione in un evento cinematografico.

Il visore è pensato per rendere ogni attività più sociale: puoi giocare con amici da tutto il mondo, partecipare a concerti live o mostrare ciò che vedi direttamente sul televisore di casa. Con la modalità cinema personale, puoi oscurare l'ambiente circostante e goderti film e serie su un enorme schermo virtuale dai colori brillanti, utilizzando cuffie USB-C o modelli da 3,5 mm tramite adattatore. Il design senza fili garantisce totale libertà di movimento, mentre il tracking con le mani o i controller Touch Plus offre precisione e naturalezza.