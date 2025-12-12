Tomb Raider: Catalyst è il seguito di un vecchio capitolo: tutti i dettagli noti sulla trama

Esattamente però quest'ultimo quando è posizionato nella cronologia di Lara Croft? A che altri capitoli è legato? La riposta è arrivata da Crystal Dynamics, che guida entrambi i progetti, ai microfoni di GamesRadar+.

Lara Croft sembra pronta a tornare, precisamente nel 2026 e nel 2027 con un paio di capitoli che ci portano indietro e avanti nel tempo. Ai The Game Awards sono infatti stati annunciati Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ovvero un remake del primissimo gioco per PS1, e Tomb Raider: Catalyst , un nuovo capitolo della saga.

Le dichiarazioni di Crystal Dynamics su Tomb Raider: Catalyst

Ricordiamo che la trilogia più recente di Tomb Raider è stata un reboot e prequel, che mostrava le origini della saga. In precedenza però ci sono state varie altre storie, come la trilogia conclusa con Tomb Raider Underworld nel 2008. Bene, Tomb Raider: Catalyst è un seguito di tale videogioco.

Will Kerslake, game director presso Crystal Dynamics, ha affermato: "Dal punto di vista cronologico, Tomb Raider: Catalyst è ambientato anni dopo gli eventi di Tomb Raider: Underworld, con la trilogia reboot che funge da storia delle origini, quindi vediamo una Lara Croft più esperta."

"È importante sapere che questo è un nuovo capitolo di Tomb Raider", afferma Kerslake. "Quindi, sia che abbiate seguito Lara fin dall'inizio, sia che questo sia il vostro primo gioco di Tomb Raider, Tomb Raider: Catalyst è stato progettato per essere un'avventura a sé stante, che può essere apprezzata da tutti".

La storia vedrà Lara attirata da una nuova avventura archeologica nel nord dell'India, dove una antica struttura a lungo nascosta è stata scovata. Dovrà lottare contro altri cacciatori di reliquie, nel mentre cerca di capire cosa nascondono le rovine. Ci possiamo aspettare puzzle, sparatorie e sequenze di arrampicata e salti. L'uscita è prevista per il 2027.

Pare inoltre che il nuovo Tomb Raider sia collegato alla serie televisiva di Amazon.