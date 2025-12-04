Il nuovo Tomb Raider sarà collegato alla serie televisiva di Amazon

Stando a quanto rivelato dalla società di produzione Story Kitchen, la serie TV di Tomb Raider sarà collegata ai videogiochi, a cominciare da quello attualmente in lavorazione presso Crystal Dynamics, nel tentativo di creare un universo narrativo condiviso.

Lo show prodotto da Amazon e scritto da Phoebe Waller-Bridge proverà dunque a intrecciare le proprie storie con quelle del prossimi episodi della saga, sperimentando per molti versi ciò che James Gunn ha detto di voler fare con il suo DC Universe.

Secondo Story Kitchen, l'accordo stretto con Amazon MGM Studios "reinventerà il franchise su larga scala, interconnettendo una nuova serie televisiva live action e i videogiochi all'interno di un universo narrativo unificato" che tagli i ponti con il passato, quando i diversi progetti legati a questa proprietà intellettuale erano indipendenti l'uno dall'altro.

Essendo Amazon a produrre anche il nuovo gioco di Crystal Dynamics, è chiaro che saranno possibili dei collegamenti inediti con la serie televisiva, anche se su entrambi i fronti vige ancora il massimo riserbo e tutti attendono una presentazione ufficiale.