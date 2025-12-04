Il nuovo Tomb Raider sarà collegato alla serie televisiva di Amazon

Stando a quanto rivelato dalla società di produzione Story Kitchen, la serie TV di Tomb Raider sarà collegata ai videogiochi, a cominciare da quello attualmente in lavorazione presso Crystal Dynamics, nel tentativo di creare un universo narrativo condiviso.
Lo show prodotto da Amazon e scritto da Phoebe Waller-Bridge proverà dunque a intrecciare le proprie storie con quelle del prossimi episodi della saga, sperimentando per molti versi ciò che James Gunn ha detto di voler fare con il suo DC Universe.
Secondo Story Kitchen, l'accordo stretto con Amazon MGM Studios "reinventerà il franchise su larga scala, interconnettendo una nuova serie televisiva live action e i videogiochi all'interno di un universo narrativo unificato" che tagli i ponti con il passato, quando i diversi progetti legati a questa proprietà intellettuale erano indipendenti l'uno dall'altro.
Essendo Amazon a produrre anche il nuovo gioco di Crystal Dynamics, è chiaro che saranno possibili dei collegamenti inediti con la serie televisiva, anche se su entrambi i fronti vige ancora il massimo riserbo e tutti attendono una presentazione ufficiale.
Sulla scia de La Leggenda di Lara Croft
A pochi giorni dal debutto della Stagione 2 di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft, che come sappiamo attinge a piene mani dalla trilogia reboot di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, sembra che la serie TV utilizzerà un approccio del tutto simile.
Esiste dunque la concreta possibilità che Sophie Turner, la nuova Lara Croft, presti il proprio volto anche al personaggio nel gioco, mentre bisognerà capire da dove esattamente partirà (o ripartirà) il nuovo capitolo della saga.