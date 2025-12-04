0

Amazon offre 14 giochi gratis a dicembre con Prime, vediamo le novità anche nel catalogo di Luna

Vediamo i nuovi giochi gratis offerti da Amazon Prime Gaming per il mese di dicembre 2025, con 14 giochi da scaricare e altri titoli introdotti nel catalogo in streaming di Luna.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/12/2025
Un'immagine di Fallout 4

Anche per il mese di dicembre, l'offerta di giochi gratis da parte di Amazon Prime Gaming è notevole, con ben 14 titoli che vengono messi a disposizione degli abbonati al servizio Prime nel corso dei prossimi giorni, oltre a un aggiornamento del catalogo in streaming di Luna.

Per quanto riguarda i titoli regalati da Amazon agli abbonati Prime vediamo qui sotto la lista dei giochi, tre dei quali disponibili già da ora:

  • Lego 2K Drive (Epic Games Store) - 4 dicembre
  • Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG) - 4 dicembre
  • GYLT (Amazon Games App) - 4 dicembre
  • Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG) - 11 dicembre
  • Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games Code) - 11 dicembre
  • Gun Slugs 2 (GOG) - 18 dicembre
  • Ashworld (GOG) - 18 dicembre
  • Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG) - 18 dicembre
  • Bo: Path of the Teal Lotus (GOG) - 18 dicembre
  • Fallout (GOG) - 23 dicembre
  • Fallout 2 (GOG) - 23 dicembre
  • Dreamscaper (Epic Games Store) - 30 dicembre
  • Living Legends: The Crystal Tears - Collector's Edition (Amazon Games App) - 30 dicembre
  • Deus Ex: mankind Divided (Epic Games Store) - 30 dicembre

Vengono segnalati anche i vari servizi da cui è possibile effettuare il download, visto che le offerte di Amazon spaziano fra diversi store.

I giochi nel catalogo di Amazon Luna a dicembre

Questo dicembre di Amazon Prime Gaming insiste ancora su Fallout con i primi due storici capitoli da scaricare, sfruttando ovviamente l'occasione del lancio della serie TV Fallout: Stagione 2 su Prime Video, ma ci sono diversi titoli interessanti.

I giochi di Amazon Luna a dicembre

Da notare anche LEGO 2K Drive disponibile già da oggi, oltre a GYLT, mentre verso la fine del mese è da non perdere l'offerta di Deus Ex: Mankind Divided, nel caso non l'abbiate già acquistato in precedenza.

Amazon Luna, la nostra prova: bastano i nuovi giochi inclusi con Prime per rilanciare il servizio cloud?

Per quanto riguarda il catalogo in streaming di Amazon Luna, a dicembre vengono introdotti i seguenti giochi:

  • Goat Simulator 3
  • The Smurfs: Village Party
  • Ship of Fools
  • Fallout 4: Game of the Year Edition
  • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
  • Tiny Tina's Wonderlands
  • Guacamelee 2: Complete Edition
  • Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game
  • Mafia: Definitive Edition
  • Bee Simulator
  • Ride 4
  • Hot Wheels Unleashed
  • Dredge
  • Hollow Knight

In questo caso sono diverse le introduzioni di notevole interesse, come Hollow Knight, ma anche Fallout 4: Game of the Year Edition, Dredge e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

