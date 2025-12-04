Amazon offre 14 giochi gratis a dicembre con Prime, vediamo le novità anche nel catalogo di Luna

Anche per il mese di dicembre, l'offerta di giochi gratis da parte di Amazon Prime Gaming è notevole, con ben 14 titoli che vengono messi a disposizione degli abbonati al servizio Prime nel corso dei prossimi giorni, oltre a un aggiornamento del catalogo in streaming di Luna.
Per quanto riguarda i titoli regalati da Amazon agli abbonati Prime vediamo qui sotto la lista dei giochi, tre dei quali disponibili già da ora:
- Lego 2K Drive (Epic Games Store) - 4 dicembre
- Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG) - 4 dicembre
- GYLT (Amazon Games App) - 4 dicembre
- Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG) - 11 dicembre
- Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games Code) - 11 dicembre
- Gun Slugs 2 (GOG) - 18 dicembre
- Ashworld (GOG) - 18 dicembre
- Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG) - 18 dicembre
- Bo: Path of the Teal Lotus (GOG) - 18 dicembre
- Fallout (GOG) - 23 dicembre
- Fallout 2 (GOG) - 23 dicembre
- Dreamscaper (Epic Games Store) - 30 dicembre
- Living Legends: The Crystal Tears - Collector's Edition (Amazon Games App) - 30 dicembre
- Deus Ex: mankind Divided (Epic Games Store) - 30 dicembre
Vengono segnalati anche i vari servizi da cui è possibile effettuare il download, visto che le offerte di Amazon spaziano fra diversi store.
I giochi nel catalogo di Amazon Luna a dicembre
Questo dicembre di Amazon Prime Gaming insiste ancora su Fallout con i primi due storici capitoli da scaricare, sfruttando ovviamente l'occasione del lancio della serie TV Fallout: Stagione 2 su Prime Video, ma ci sono diversi titoli interessanti.
Da notare anche LEGO 2K Drive disponibile già da oggi, oltre a GYLT, mentre verso la fine del mese è da non perdere l'offerta di Deus Ex: Mankind Divided, nel caso non l'abbiate già acquistato in precedenza.
Per quanto riguarda il catalogo in streaming di Amazon Luna, a dicembre vengono introdotti i seguenti giochi:
- Goat Simulator 3
- The Smurfs: Village Party
- Ship of Fools
- Fallout 4: Game of the Year Edition
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Tiny Tina's Wonderlands
- Guacamelee 2: Complete Edition
- Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game
- Mafia: Definitive Edition
- Bee Simulator
- Ride 4
- Hot Wheels Unleashed
- Dredge
- Hollow Knight
In questo caso sono diverse le introduzioni di notevole interesse, come Hollow Knight, ma anche Fallout 4: Game of the Year Edition, Dredge e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.