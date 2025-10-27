Amazon Luna, la nostra prova: bastano i nuovi giochi inclusi con Prime per rilanciare il servizio cloud?

Noi lo abbiamo provato per qualche ora , anche con il controller Luna, e queste sono le nostre impressioni su questo ricco aggiornamento del servizio Amazon.

Esattamente come quasi tutti i servizi di cloud gaming, Luna funziona su più dispositivi: PC, Mac, tablet, smartphone e Fire TV. Non serve avere una console potente o un PC di fascia alta: i giochi girano in streaming direttamente dal cloud. Questo significa che è possibile iniziare a giocare ovunque, con la libertà di passare da un dispositivo all'altro senza perdere i progressi. Chi ha un controller compatibile può usarlo senza problemi, ma è possibile giocare anche con touchscreen, tastiera o mouse.

Il nuovo Amazon Luna è finalmente disponibile e porta con sé una novità molto interessante: una selezione di giochi inclusi direttamente in Amazon Prime, senza costi aggiuntivi , ben più ricca di quella che c'era nella versione precedente. In questo modo basta avere un abbonamento base per poter accedere immediatamente a titoli di diversi generi, dai platform agli sparatutto, dai puzzle game alle avventure narrative.

I nuovi piani Amazon Luna

Per chi ha già un abbonamento Prime, la revisione di Luna rappresenta una bella comodità: la libreria di giochi inclusi in Luna Standard è pronta da esplorare, senza costi aggiuntivi, e offre titoli di diversi generi.

Rimane poi la possibilità di collegare i propri account EA, Ubisoft, Epic, GOG, Twitch e Discord, ma attenzione: questo non significa che potrete giocare in automatico a tutti i giochi che vi hanno regalato su Epic Games Store o che avete compratoe. Si ha accesso solo ai titoli posseduti in questi store di terze parti che sono già presenti su Ubisoft+ oppure che sono inclusi nell'abbonamento Luna Premium. Manca anche l'opzione per collegare il proprio account Steam, quindi per i giochi Steam non c'è modo nemmeno di sincronizzare i salvataggi se l'opzione non è prevista con un sistema interno al gioco.

La sezione GameNight

La sezione GameNight è una collezione dedicata al gioco in gruppo, facile da approcciare e focalizzata sul multiplayer locale. Si tratta di una sotto categoria interna alla libreria del pacchetto Luna standard dove troviamo circa 25 titoli. L'approccio è quello di riproporre generi familiari e meccaniche semplici, ma con un'implementazione adatta al contesto domestico per riunire amici e familiari.

I giochi GameNight sono una selezione di titoli del pacchetto "standard" pensati per il gioco multigiocatore in salotto

L'aspetto distintivo dei giochi GameNight è la possibilità di usare lo smartphone come controller. Basta scansionare un codice QR mostrato sullo schermo della TV e lo smartphone diventa il touchscreen della nostra macchina da gioco. Troviamo quindi classici e party game noti, come Angry Birds Flock Party, Draw & Guess, The Jackbox Party Pack 9, e giochi da tavolo digitali quali Ticket to Ride, Exploding Kittens 2 e Cluedo.

C'è anche un'esclusiva per GameNight, ovvero Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un gioco di improvvisazione guidato dalla voce che fa ampio uso dell'intelligenza artificiale. Nel complesso si tratta di una selezione carina e ben variegata, che funziona anche abbastanza bene: il sistema di controllo tramite il touchscreen del telefono è meno pulito di quello tramite controller, ma l'input lag è sostenibile e se arriva qualche minimo ritardo il tutto si trasforma facilmente in una risata con gli amici.

Amazon Luna Premium

Il vecchio tier Amazon Luna+, comunque, non sparisce del tutto, ma viene sostituito dal pacchetto "Luna Premium". Qui troviamo l'accesso a una libreria ampliata, che include tutti i titoli del pacchetto standard più giochi come EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Survivor e Batman: Arkham Knight.

Amazon Luna Premium per il momento aggiunge solo una manciata di giochi al catalogo standard

Il prezzo rimane lo stesso di Luna+, ovvero 9,99€ al mese, e gli abbonati al vecchio servizio verranno automaticamente ricollocati nell'opzione Premium. Numericamente parlando, abbiamo praticamente il doppio di giochi inclusi, ma ad oggi, salvo voler provare assolutamente qualcosa del catalogo esteso, non ci sembra un upgrade particolarmente vantaggioso. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, si tratta di titoli piuttosto datati.