SEGA ha annunciato che Sonic Racing: CrossWorlds sarà presente a Lucca Comics & Games 2025, con una serie di postazioni a disposizione dei visitatori presso la Red Bull Energy Zone.
Si tratta di un'area speciale situata nel giardino dell'Ostello San Frediano, trasformata per l'occasione in uno spazio sorprendente, ricco di atmosfere originali e attività esclusive, che in questo caso ospiterà otto postazioni PS5 con Sonic Racing: CrossWorlds all'interno di un container dal design retrò.
Circondati da scenografie fuori dall'ordinario, i fan potranno dunque provare il gioco e cimentarsi con le sue corse frenetiche, impreziosite da una grafica spettacolare e da caricamenti rapidissimi per un'esperienza immersiva senza precedenti.
Del fatto che l'ultimo gioco di guida arcade prodotto da SEGA sia davvero divertente ne abbiamo già parlato: trovate tutti i dettagli nella nostra recensione di Sonic Racing: CrossWorlds, visionabile cliccando sul box qui sopra.
Un grande ritorno
Capace di vendere finora oltre un milione di copie, Sonic Racing: CrossWorlds si conferma un grande ritorno per la serie SEGA, e la sua presenza a Lucca Comics & Games punta a far scoprire questa spettacolare esperienza a un pubblico ancora più ampio e appassionato.
In Sonic Racing: CrossWorlds i giocatori potranno sfrecciare su terra, acqua, aria e persino nello spazio, sfruttando i Ring di trasferimento per teletrasportarsi in nuove dimensioni: luoghi in cui ogni angolo nasconde una potenziale sorpresa.
Per i visitatori di Lucca Comics & Games, l'appuntamento è naturalmente dal 29 ottobre al 2 novembre presso il giardino dell'Ostello San Frediano.