Sonic Racing: CrossWorlds svela la data di uscita di Ichiban Kasuga da Yakuza / Like a Dragon

Sonic Racing: CrossWorlds presto darà il benvenuto a Ichiban Kasuga. L'ex yakuza protagonista di Like a Dragon presto debutterà come nuovo pilota gratuito.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/10/2025
Il roster di piloti di Sonic Racing: CrossWorlds continua ad ampliarsi. SEGA ha annunciato oggi l'arrivo di Ichiban Kasuga, protagonista della serie Yakuza / Like a Dragon, come nuovo personaggio giocabile. Il suo debutto è previsto per il 6 novembre, e sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.

Per celebrare l'ingresso di Ichiban nel gioco, verrà organizzato un festival speciale all'interno di CrossWorlds, attivo dal 7 al 10 novembre, con eventi e ricompense dedicate.

Ichiban non è l’unico volto crossover

Per chi non lo conoscesse, Ichiban è il protagonista della serie Like a Dragon sin dal capitolo del 2020. Ex membro della yakuza, è noto per il suo carattere impulsivo, il cuore d'oro e la passione per i giochi di ruolo, oltre che per le situazioni assurde e sopra le righe in cui si ritrova coinvolto, il che lo rendono perfetto per un gioco dai toni leggeri come Sonic Racing: CrossWorlds.

Sonic Racing: CrossWorlds, la recensione del gioco che minaccia il dominio di Mario Kart Sonic Racing: CrossWorlds, la recensione del gioco che minaccia il dominio di Mario Kart

Ichiban si unisce a un gruppo di personaggi crossover già presenti nel gioco, tra cui Hatsune Miku e Joker da Persona 5, anch'essi introdotti come contenuti gratuiti. Il Season Pass a pagamento, invece, include Steve, Alex e il Creeper da Minecraft, SpongeBob e Patrick, Pac-Man e i fantasmini, Mega Man e Proto Man, oltre a sei piloti ancora da svelare.

