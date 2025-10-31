Sonic Racing: CrossWorlds svela la data di uscita di Ichiban Kasuga da Yakuza / Like a Dragon

Il roster di piloti di Sonic Racing: CrossWorlds continua ad ampliarsi. SEGA ha annunciato oggi l'arrivo di Ichiban Kasuga , protagonista della serie Yakuza / Like a Dragon, come nuovo personaggio giocabile. Il suo debutto è previsto per il 6 novembre , e sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.

Ichiban non è l’unico volto crossover

Per chi non lo conoscesse, Ichiban è il protagonista della serie Like a Dragon sin dal capitolo del 2020. Ex membro della yakuza, è noto per il suo carattere impulsivo, il cuore d'oro e la passione per i giochi di ruolo, oltre che per le situazioni assurde e sopra le righe in cui si ritrova coinvolto, il che lo rendono perfetto per un gioco dai toni leggeri come Sonic Racing: CrossWorlds.

Ichiban si unisce a un gruppo di personaggi crossover già presenti nel gioco, tra cui Hatsune Miku e Joker da Persona 5, anch'essi introdotti come contenuti gratuiti. Il Season Pass a pagamento, invece, include Steve, Alex e il Creeper da Minecraft, SpongeBob e Patrick, Pac-Man e i fantasmini, Mega Man e Proto Man, oltre a sei piloti ancora da svelare.