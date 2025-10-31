2

Amazon: "I tagli del personale non sono legati all'IA, ma alla nostra cultura aziendale"

Amazon taglia 14.000 ruoli corporate, ma il CEO Andy Jassy nega legami con l'intelligenza artificiale, parlando di una ristrutturazione "culturale".

NOTIZIA di Francesco Messina   —   31/10/2025
Amazon sede

Nonostante i risultati finanziari record del terzo trimestre 2025, Amazon ha annunciato un nuovo piano di ristrutturazione che coinvolgerà circa 14.000 ruoli corporate a livello globale. La decisione ha suscitato interrogativi, soprattutto per il tempismo: arriva mentre l'azienda rafforza i propri investimenti nell'intelligenza artificiale e nell'automazione.

Durante una conference call con gli analisti, il CEO Andy Jassy ha voluto però chiarire che i tagli non sono motivati da ragioni economiche né da un'integrazione diretta con l'AI: "L'annuncio non è finanziario e non è legato all'intelligenza artificiale, almeno non in questa fase. È una questione di cultura", ha dichiarato.

"Amazon era diventata più complessa e lenta nelle decisioni", afferma Jassy

Jassy ha spiegato che l'espansione accelerata degli ultimi anni ha reso Amazon più complessa e lenta nelle decisioni. L'obiettivo ora è "tornare a operare come la più grande startup del mondo", riducendo i livelli gerarchici e rafforzando l'autonomia dei team.

Amazon annuncia 14.000 licenziamenti: la più grande riorganizzazione della sua storia Amazon annuncia 14.000 licenziamenti: la più grande riorganizzazione della sua storia

Nel memo interno del 28 ottobre, Beth Galetti, senior vice president of People Experience and Technology, ha ribadito che la ristrutturazione mira a rendere Amazon "più forte e reattiva", eliminando la burocrazia e riallocando risorse verso le aree strategiche. I dipendenti coinvolti avranno 90 giorni per trovare nuove opportunità interne, con pacchetti di transizione che includono indennità, supporto al reimpiego e copertura sanitaria.

L'impatto della robotica interna di Amazon

Galetti ha inoltre riconosciuto il ruolo dell'IA come forza di cambiamento globale: "L'intelligenza artificiale è la tecnologia più trasformativa dai tempi di Internet. Per sfruttarla appieno dobbiamo essere organizzati in modo più snello e veloce".

Andy Jassy
Andy Jassy

Parallelamente, Amazon continua a investire nel proprio ecosistema tecnologico: nell'ultimo anno ha aggiunto 3,8 gigawatt di capacità energetica per supportare le infrastrutture cloud e IA, e ne aggiungerà un altro entro fine 2025. Secondo il New York Times, la robotica interna di Amazon potrebbe automatizzare fino al 75% delle operazioni entro il 2027, riducendo la necessità di assumere circa 160.000 lavoratori negli Stati Uniti.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Amazon: "I tagli del personale non sono legati all'IA, ma alla nostra cultura aziendale"