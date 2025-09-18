A distanza di sei anni dal discreto Team Sonic Racing , tocca ora a Sonic Racing: CrossWorlds di cui vi abbiamo parlato un gran bene qualche settimana fa, in seguito alla nostra prova effettuata alla Gamescom. Dopo parecchie ore in compagnia della versione che debutterà tra pochi giorni sul mercato, possiamo finalmente confermare la bontà del gioco , una produzione che, pur marciando su un sentiero ampiamente battuto, non ha molto da invidiare al più blasonato Mario Kart World .

Non si trattò di un titolo particolarmente riuscito, ma fu il primo, timidissimo, tentativo con cui Sega tentò di arginare il fenomeno Mario Kart . Di esperimenti simili, a ben vedere, il produttore nipponico ne tentò diversi nel corso delle ere videoludiche. Sonic R , su Saturn, non fece una bella figura. Sonic Riders fu bocciato all'unanimità. Infine, escludendo qualche sortita su PSP, giunse il momento di Sonic & Sega All-Stars Racing , un titolo dichiaratamente derivativo, ispirato in tutto e per tutto all'arcinoto concorrente, ma capace di raccogliere attorno a sé un discreto pubblico, non fosse altro per la sua natura multipiattaforma, e di dare vita a un brand che ha sempre ben figurato.

La prima volta che Sonic ha stretto tra i suoi guanti un volante era il lontano 1994. Sonic Drift , rimasto confinato in Giappone, fu il primo gioco, su Game Gear, a creare l'assurdo paradosso che vedeva il porcospino più veloce al mondo sfidare amici e nemici a bordo di un mezzo che, senza alcun dubbio, andava ben più lento di lui.

Un gioco di corse arcade classico

Proseguendo con il termine di paragone appena tirato in ballo, laddove Mario Kart World ha tentato, pur con qualche incertezza, di rinnovare la formula di gioco introducendo modalità alternative e una mappa open-world, Sonic Racing: CrossWorlds ha paradossalmente preferito sottrarre, tornare alle origini, offrire un nucleo contenuto, ma denso.



La produzione Sega è un gioco di corse arcade assolutamente classico nell'impostazione e nel gameplay, che offre un divertimento immediato e propone un sistema di controllo facile da assimilare. Niente modalità storia, né missioni vere e proprie, nessuna ambizione open-world. Un titolo fatto di menù, didascalie, voci da selezionare. La scelta di Sega è certamente in controtendenza rispetto alle mire onnicomprensive e ipertrofiche di tante produzioni tripla A che, in molti casi, finiscono per annacquare il gameplay e tradire la visione originaria. Questo potrebbe essere visto come un limite da chi auspicava di perdersi tra mille modalità, ma a ben vedere è una scelta che paga, che regala un prodotto estremamente focalizzato, diretto, tutt'uno con la sua ragione d'essere. Inoltre, nonostante ciò, a ben vedere i contenuti non mancano di certo, anzi.

Il menu principale si compone di un terzetto di voci principali. Per cominciare abbiamo la modalità online, divisa in partite veloci e classificate, in cui potrete mettere alla prova il vostro talento e ostentare i vari obiettivi raggiunti sia in rete, che in solitaria. Vista l'ovvia carenza di giocatori sui server, non siamo riusciti a completare moltissime gare, ma quanto visto ha comprovato la bontà del netcode che ci ha permesso di gareggiare in partite prive di magagne di qualsiasi tipo.



Ogni torneo vi proporrà un rivale da battere in termini di punti accumulati, una meccanica che vi permetterà di sbloccare nuovi personaggi

La schermata principale, naturalmente, è anche la sede di tutte le modalità dedicate al singolo e al multiplayer locale, allargato fino a quattro giocatori tramite split-screen. Da soli o in compagnia di altri tre amici potrete affrontare uno degli otto tornei, due dei quali andranno sbloccati, composti da quattro gare ciascuno. Come di consueto, sarà possibile selezionare quattro diversi livelli di difficoltà, che influiscono non solo sulle velocità di punta dei mezzi, ma anche sull'abilità dei piloti controllati dalla CPU.

Corsa contro il Tempo, dal canto suo, è la classica sfida a caccia del record migliore sul giro. Qui potrete confrontare i vostri risultati con quelli dei giocatori online, con tanto di pratico ghost a segnalare sullo stesso tracciato il vantaggio o lo svantaggio accumulato rispetto alla prestazione da battere. Parco delle Corse, anch'esso affrontabile in multiplayer locale, è un'interessante aggiunta, che introduce delle variabili nei singoli tracciati. In questa modalità, tutti i partecipanti, compresi quelli controllati dal computer, vengono divisi in squadre e i punteggi dei singoli vengono accumulati per decretare la compagine vincitrice.

Se siete alle prime armi nessuna paura: anche in Sonic Racing: CrossWorlds potrete attivare diversi aiuti alla guida

Come detto, è possibile selezionare di volta in volta delle regole specifiche che donano un po' di varietà ad ogni evento. Per esempio, verranno donati punti extra alla squadra che raccoglierà più anelli lungo il percorso, a chi attiverà più turbo, a chi colpirà più volte gli avversari con gli oggetti raccolti e così via. Questa modalità non è particolarmente strutturata, a dire il vero, ma non mancano tutta una serie di sbloccabili che potrete ottenere vincendo un certo numero di gare. Inoltre, soprattutto giocando con i propri amici, i modificatori sono in grado di attivare dinamiche di squadra davvero divertenti, regalando effettivamente maggior profondità, e innescando un'accesa competitività, ad ogni partita.

All'atto pratico, Sonic Racing: CrossWorlds, non ha altro da offrire, un pacchetto di per sé certo contenuto, ma che fa dell'immediatezza la sua forza, considerando anche il gran numero di contenuti sbloccabili in termini di skin, personaggi, pezzi d'auto che otterrete completando gran premi e raggiungendo specifici obiettivi.

Più anelli accumulerete, maggiore sarà la vostra velocità di punta

Ogni vittoria, difatti, vi garantirà un certo quantitativo di valuta virtuale. Questi crediti potranno essere spesi in vari modi. Tanto per cominciare, giocando da soli potrete sacrificarne una piccola parte per riavviare una gara il cui andamento non vi ha particolarmente soddisfatto e ha messo in dubbio il vostro trionfo nel torneo di turno. Potrete spenderli per aumentare il livello di amicizia con un personaggio in particolare, ricevendo così oggetti cosmetici di varia natura. Oppure, come già anticipato, potrete utilizzarli per ampliare la fornitura di pezzi del garage.

Auto e hoverboard sono divisi per categorie in base alla statistica in cui eccellono. Alcuni mezzi sono in grado di lanciarsi in velocità di punta particolarmente elevate, altri ostentano accelerazioni superiori alla media, altri ancora fanno della tenuta di strada la loro miglior caratteristica. Accedendo al garage potrete modificare ogni vettura o crearne una da zero. Si tratta di un processo piuttosto divertente e soddisfacente, dal momento che, sebbene i parametri da tenere in considerazione non siano moltissimi, una volta in pista le differenze tra un veicolo e l'altro si faranno sentire. Inoltre, tra paraurti, posteriori, ruote, sticker, vernici e quant'altro, avrete il vostro da fare per sbloccare tutti gli oggetti disponibili.