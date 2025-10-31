A quanto pare la Stagione 5 di Stranger Things risponderà a una domanda che vi siete sempre posti, fin dall'esordio della serie televisiva prodotta da Netflix e creata dai fratelli Matt e Ross Duffer.

Perché il personaggio di Will è stato rapito? Secondo Ross Duffer, nel sesto episodio della seconda stagione è presente un suggerimento in tal senso, visto che l'allora ragazzino viene manipolato dal Mind Flayer per condurre alcuni soldati in trappola.

"Gran parte della quinta stagione ruoterà intorno all'idea del cerchio che si chiude, rispondendo a molte delle domande poste fin dal debutto della serie", ha spiegato Matt Duffer. "Credo che le due domande più grandi, a cui non avevamo risposto ma che ora affronteremo, siano: 'che cos'è davvero il Sottosopra?' e 'perché Will è stato rapito?'".

"Riveleremo davvero tutto sul Sottosopra, ed è una cosa che era stata pianificata già nella prima stagione", ha aggiunto Matt. "È stato divertente tirare finalmente la tenda e mostrare tutto ciò."