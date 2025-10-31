0

L’horror fantascientifico Stasis è gratis su GOG, giusto in tempo per Halloween

Per festeggiare Halloween, GOG ha pensato bene di regalare a tutti l'horror fantascientifico Stasis. Avete pochi giorni per riscattarlo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/10/2025
Uno scatto da Stasis
Stasis
Stasis
Con l'arrivo della notte di Halloween, GOG ha deciso di regalare un titolo perfettamente in tema: Stasis, il primo capitolo della serie horror sci-fi sviluppata da The Brotherhood.

Chi è interessato può aggiungere il gioco alla propria libreria visitando la home page di GOG a questo indirizzo e cliccando su "Add to library" nel banner dedicato. Una volta riscattato, Stasis sarà vostro per sempre, come se lo aveste acquistato normalmente. L'offerta è valida fino alle 15:00 italiane di lunedì 3 novembre.

Un’avventura terrificante su una nave spaziale abbandonata

Pubblicato su PC nell'agosto 2015, Stasis è un'avventura grafica punta-e-clicca con visuale isometrica, ambientata su una nave scientifica alla deriva vicino a Nettuno. Il protagonista, John Maracheck, si risveglia da uno stato di stasi e scopre di essere solo, separato dalla sua famiglia. Per ritrovarli, dovrà esplorare l'ambiente ostile e svelare i segreti dell'equipaggio scomparso.

La narrazione si sviluppa attraverso documenti, registrazioni e terminali, con un forte accento sull'orrore psicologico e il body horror. Il gameplay combina esplorazione, interazioni ambientali e risoluzione di enigmi. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Stasis. Nel 2023 è uscito anche un sequel, Stasis: Bone Totem.

