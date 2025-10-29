I primi tre Resident Evil sono in sconto su GOG, per un tuffo nel passato

GOG sta scontando del 20% il bundle che comprende i primi tre Resident Evil . Parliamo dei capitoli classici, non dei remake, quelli che fanno parte del suo programma di preservazione, che garantirà aggiornamenti costanti negli anni per essere sempre compatibili con i PC più moderni, oltre alla possibilità di scaricare i file di installazione per conservarli.

Tre pezzi di storia

Attualmente è possibile acquistare il bundle pagando 20 euro, contro i 24,99 euro del prezzo standard. Considerate che i tre giochi costano 9,99 euro ciascuno, se acquistati singolarmente. Quindi è come se fosse un'offerta paghi 2 prendi 3.

Uno screenshot di Resident Evil 3

Se non lo avete capito, l'offerta include Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ossia la trilogia classica uscita alla fine degli anni 90.

In Resident Evil un'unità speciale della S.T.A.R.S. viene inviata in una villa isolata per indagare su degli esperimenti biotecnologici finiti in tragedia. I membri si ritrovano intrappolati in un vero e proprio incubo a base di zombi e mostri vari, fino alla scoperta di chi si nasconde dietro l'incidente.

In Resident Evil 2 l'orrore si espande a Raccoon City, città infestata da mutanti e zombie, per un titolo più action rispetto all'originale, pur mantenendo lo stesso stile.

In Resident Evil 3, infine, troviamo Jill Valentine che, sopravvissuta agli eventi della villa, tenta di fuggire da una Raccoon City ormai in preda al caos.

Se vi interessano, non vi resta che andare su GOG e fare i vostri acquisti.