"Ero un idiota egoista": così Hideki Kamiya ha spiegato alcuni sbagli commessi con Resident Evil 2

Uscito originariamente nel 1998, Resident Evil 2 rappresentò un passo avanti rispetto al primo capitolo, anche se la sua produzione fu tutt'altro che semplice, tra riavvii dello sviluppo a progetto quasi concluso (il famoso Biohazard 1.5 ) e l'arrivo nel team di un nuovo sceneggiatore, Noburu Sugimura.

Hideki Kamiya è famoso per non mandarle a dire. Nemmeno a se stesso, a quanto pare. Recentemente è tornato a parlare della sua esperienza con Resident Evil 2 di Capcom , titolo con cui debuttò nel ruolo di director, affermando che all'epoca era "un idiota egoista" per non aver inserito dei personaggi provenienti dal primo Resident Evil .

I sentimenti dei giocatori

Rispondendo al commento di un fan che ipotizzava la presenza di Rebecca Chambers in Resident Evil 2, Kamiya ha spiegato la motivazione dietro la decisione di utilizzare protagonisti completamente nuovi. Ha dichiarato che all'epoca "non considerava i sentimenti degli utenti" e voleva proporre una sua visione autonoma per il sequel. Tuttavia, quando Sugimura entrò nel progetto, lo convinse a creare Claire Redfield, la sorella di Chris, uno dei protagonisti del capitolo originale.

"Ero un idiota egoista che non considerava i sentimenti degli utenti, quindi mentre sviluppavo Biohazard 2 decisi di rimuovere tutti i personaggi del gioco precedente e ricominciare da capo. Alla fine, questa versione venne sepolta nell'oscurità come Biohazard 1.5, e quando in seguito Sugimura-sensei si unì al team, si arrabbiò con me dicendo: 'Perché non stai includendo i personaggi del gioco precedente?', così aggiunsi la sorella di Chris, Claire..."

Sebbene Biohazard 1.5 non sia disponibile ufficialmente, i fan stanno lavorando da anni a una versione giocabile, con varie build circolate sin dal 2013. Capcom ha persino riconosciuto ufficialmente 1.5 nel remake di Resident Evil 2, introducendo un costume speciale per Claire basato sui concept dell'allora protagonista scartata, Elza Walker.