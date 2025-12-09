Il team responsabile di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe essere stato svelato

Un nuovo report pubblicato da Game File, a firma del giornalista Stephen Totilo, ha gettato un po' di luce sulle questioni legate anche al franchise Star Wars: Knights of the Old Republic, svelando forse anche il team responsabile del nuovo remake, che sembrerebbe ancora in lavorazione.
La storia di questo gioco è piuttosto complessa: il remake di Star Wars Knights of the Old Republic venne annunciato nel 2021, all'epoca come esclusiva console PS5 ma in arrivo anche su PC e con Aspyr come team responsabile, ma da allora non si è praticamente saputo più nulla del gioco.
Dopo voci su uno sviluppo difficile e anche la possibile cancellazione del progetto, il recente report di Game File getta nuova speranza sul destino del remake, che parrebbe ancora in sviluppo.
Mad Head Games alla riscossa?
Secondo l'articolo di Totilo, Star Wars: The Old Republic Remake sarebbe in lavorazione presso Mad Head Games, svelando dunque l'identità del team responsabile del progetto che ancora era sconosciuto, considerando che Aspyr sembrava non gestire più direttamente i lavori.
Non si tratta di un'informazione ufficiale, quindi al momento va presa ancora come una voce di corridoio, ma la fonte può essere considerata attendibile.
Il sito ufficiale di Mad Head, in effetti, fa riferimento a un "gioco tripla A non ancora annunciato", considerando come "di gran lunga il più grosso progetto che abbiamo mai sviluppato" e la descrizione potrebbe coincidere con il remake in questione.
Di recente, il team ha presentato il suo Clive Barker's Hellraiser: Revival, gioco horror basato sulla celebre serie cinematografica, mentre un noto leaker ha riferito che ci dovrebbe essere un grosso annuncio su Star Wars in arrivo, facendo pensare anche a KOTOR Remake tra le varie possibilità.