Il team responsabile di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe essere stato svelato

Un nuovo report pubblicato da Game File, a firma del giornalista Stephen Totilo, ha gettato un po' di luce sulle questioni legate anche al franchise Star Wars: Knights of the Old Republic, svelando forse anche il team responsabile del nuovo remake, che sembrerebbe ancora in lavorazione.

La storia di questo gioco è piuttosto complessa: il remake di Star Wars Knights of the Old Republic venne annunciato nel 2021, all'epoca come esclusiva console PS5 ma in arrivo anche su PC e con Aspyr come team responsabile, ma da allora non si è praticamente saputo più nulla del gioco.

Dopo voci su uno sviluppo difficile e anche la possibile cancellazione del progetto, il recente report di Game File getta nuova speranza sul destino del remake, che parrebbe ancora in sviluppo.