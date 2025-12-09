Instagram introduce il repost delle Stories pubbliche: una funzione che può cambiare le dinamiche della piattaforma

Instagram ha introdotto una nuova funzione pensata per amplificare ancora di più la visibilità dei contenuti sulla piattaforma: da oggi è possibile condividere qualsiasi Storia pubblica direttamente nel proprio feed delle Stories, anche se non si è stati taggati dal creatore originale. Si tratta di un'estensione del sistema di repost già implementato da Instagram nei mesi scorsi per Reel e post del feed, ma ora applicato anche ai contenuti effimeri.

La nuova opzione permette agli utenti di rilanciare in modo immediato le Stories pubblicate da altri, includendo automaticamente il credito al creatore. Questo evita la necessità di scaricare, copiare o ripubblicare manualmente i contenuti, una pratica che spesso porta alla dispersione delle attribuzioni e che penalizza gli autori originali