Instagram introduce il repost delle Stories pubbliche: una funzione che può cambiare le dinamiche della piattaforma

Instagram ha introdotto una nuova funzione pensata per amplificare ancora di più la visibilità dei contenuti sulla piattaforma: da oggi è possibile condividere qualsiasi Storia pubblica direttamente nel proprio feed delle Stories, anche se non si è stati taggati dal creatore originale. Si tratta di un'estensione del sistema di repost già implementato da Instagram nei mesi scorsi per Reel e post del feed, ma ora applicato anche ai contenuti effimeri.
La nuova opzione permette agli utenti di rilanciare in modo immediato le Stories pubblicate da altri, includendo automaticamente il credito al creatore. Questo evita la necessità di scaricare, copiare o ripubblicare manualmente i contenuti, una pratica che spesso porta alla dispersione delle attribuzioni e che penalizza gli autori originali
Qual è la strategia di Instagram con l'introduzione della condivisione delle Stories?
L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia con cui la piattaforma sta cercando di ridurre l'impatto degli account aggregatori, cioè quei profili che ripubblicano contenuti altrui senza autorizzazione né riconoscimento. Limitare il successo di queste pagine significa aumentare la visibilità e il valore dei creator, che rappresentano la linfa vitale dell'ecosistema social.
Questo è particolarmente importante in un periodo in cui la condivisione pubblica è in calo. Studi precedenti hanno mostrato che solo una piccola parte degli utenti di piattaforme social posta regolarmente: su X, per esempio, appena il 20% degli iscritti pubblica contenuti, mentre la maggioranza si limita a leggere. Una dinamica simile si riscontra anche su Instagram, dove molti preferiscono l'interazione privata tramite messaggi.
Instagram e la condivisione delle stories: nuove opportunità e nuovi scenari
I repost delle Stories non solo garantiscono loro maggiore diffusione, ma aprono anche nuove opportunità per i brand, che potranno beneficiare delle ricondivisioni spontanee da parte degli utenti. Naturalmente, c'è il rischio che alcuni possano abusare della funzione, magari condividendo eccessivamente o in modo improprio.
Tuttavia, Instagram sembra convinta che il sistema sia sufficientemente equilibrato da evitare comportamenti invasivi. La piattaforma spera quindi che questa novità contribuisca a creare un ambiente più meritocratico, dove i contenuti originali vengono valorizzati e il credito rimane sempre visibile.