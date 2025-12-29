ASUS annuncia la serie di schede madri "NEO": il debutto ufficiale è atteso al CES 2026

Il filmato, della durata di soli 18 secondi , offre una carrellata di inquadrature ravvicinate che mostrano diversi modelli pronti al lancio. Sebbene ASUS non abbia ancora svelato le specifiche tecniche dettagliate , è chiaro che la linea NEO non sarà limitata a un singolo prodotto, ma abbraccerà le famiglie più amate del marchio .

Il mondo dell'hardware si prepara per uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, il CES 2026 , e ASUS ha deciso di accendere i motori con un annuncio che promette di rinnovare la sua offerta per il segmento desktop . Attraverso un breve ma significativo video teaser su YouTube, il produttore taiwanese ha confermato l'arrivo della nuova serie di schede madri denominata "NEO", dedicata alla piattaforma AM5 di AMD.

Le schede madri "NEO" sono considerate un "refresh" della linea ASUS

Nel video sono riconoscibili elementi estetici e loghi appartenenti alle serie ROG, TUF Gaming e ProArt, quest'ultima dedicata ai professionisti e ai creatori di contenuti. Gli esperti del settore ritengono che la serie NEO rappresenti un aggiornamento incrementale (o refresh) piuttosto che una rivoluzione totale.

È probabile che ASUS abbia lavorato per affinare la connettività, migliorare la stabilità e integrare nuove tecnologie di rete. Un indizio fondamentale arriva da uno scatto ravvicinato nel video, in cui è visibile la dicitura "WIFI7 NEO". Ciò suggerisce che la connettività wireless di ultima generazione sarà uno dei pilastri di questa nuova gamma.