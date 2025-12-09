La nuova clip di Fallout mostra Novac ricostruita nella seconda stagione della serie TV

Prime Video ha mostrato in anteprima mondiale una nuova scena della seconda stagione di Fallout , offrendo ai fan un primo sguardo a Novac , uno dei luoghi più iconici di Fallout: New Vegas , compresa del dinosauro Dinky . Nella clip vediamo Lucy, il Ghoul e CX404, meglio conosciuto come Dogmeat, che si trovano a fronteggiare un gruppo di brutali Wastelanders mentre attraversano il Mojave diretti verso New Vegas.

Il cast al CCXP

Durante il panel dedicato alla serie al CCXP, la gigantesca convention pop di San Paolo, gli interpreti Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Justin Theroux hanno mostrato una versione estesa della sequenza in esclusiva ai più di 3.500 fan presenti nel Thunder Stage.

Oltre all'evento sul palco, migliaia di visitatori hanno potuto immergersi nell'universo di Fallout grazie a un'installazione esperienziale realizzata da Prime Video nell'area espositiva: un percorso interattivo che li ha catapultati nel cuore della nuova stagione, tra atmosfere da wasteland e location ispirate a New Vegas, corredate da attività speciali e photo opportunity.

La seconda stagione riprenderà direttamente dagli eventi del finale della prima, accompagnando gli spettatori in un viaggio attraverso le vaste terre desolate del Mojave fino all'iconica metropoli post-apocalittica di New Vegas. Gli otto episodi debutteranno il 17 dicembre e proseguiranno a ritmo settimanale, con il finale che è previsto per il 4 febbraio 2026.

Nel cast tornano Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation - Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

Fallout è una produzione Kilter Films: Jonathan Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham firmano come executive producer, mentre Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner ricoprono i ruoli di showrunner, creatori ed executive producer. Todd Howard di Bethesda Game Studios e James Altman di Bethesda Softworks figurano anch'essi fra i produttori esecutivi, insieme a Margot Lulick. La serie è realizzata da Amazon MGM Studios e Kilter Films, in collaborazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.