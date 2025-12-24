0

Un altro show di Fallout sarebbe in lavorazione presso Prime Video, ma non è ciò che vi aspettate

Vi è piaciuta la serie di Fallout? Vorreste avere altri show dedicati al franchise di Bethesda? Secondo un leaker c'è qualcos'altro in arrivo, ma potrebbe non essere ciò che vi aspettate.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/12/2025
Lucy di Fallout
Fallout Shelter
Fallout Shelter
Prime Video ha trovato chiaramente una gallina dalle uova d'oro con Fallout: la serie TV è un successo e, dopo che la seconda stagione ha ottenuto successo con i primi due episodi per ora disponibili, pare chiaro che la piattaforma di video streaming voglia continuare a sfruttare l'IP di Bethesda.

Ora, un report segnala che Prime Video vorrebbe realizzare un altro show dedicato a Fallout, ma potrebbe non essere quello che i fan si aspettano.

Il nuovo show di Fallout

Il noto insider del mondo televisivo e cinematografico Jeff Sneider ha svelato che Prime Video sarebbe interessato a creare un reality show basato su Fallout Shelter.

Nel gioco si deve gestire un Vault, ampliandolo mentre si cerca di mantenere i propri personaggi in vita, garantendo riserve di cibo, acqua ed energia elettrica, con anche attacchi dall'esterno a cui resistere e nuovi sopravvissuti da accettare o rifiutare.

La Stagione 2 di Fallout è stata mostrata con un nuovo trailer La Stagione 2 di Fallout è stata mostrata con un nuovo trailer

Per quanto riguarda la serie di Prime Video, i concorrenti sarebbero all'interno di un Vault o forse, secondo il report, più Vault. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno, con Jonathan Nolan e Lisa Joy che faranno da produttori esecutivi, con Bethesda Game Studios che sarà produttore.

Non è chiarissimo in che modo funzionerà lo show, ma a logica ci sentiamo di affermare che sarà qualcosa di simile a Squid Game: The Challenge, con gare a eliminazione fino a quando solo una persona rimarrà all'interno del Vault.

#Serie TV
