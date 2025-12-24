Un altro show di Fallout sarebbe in lavorazione presso Prime Video, ma non è ciò che vi aspettate

Prime Video ha trovato chiaramente una gallina dalle uova d'oro con Fallout : la serie TV è un successo e, dopo che la seconda stagione ha ottenuto successo con i primi due episodi per ora disponibili, pare chiaro che la piattaforma di video streaming voglia continuare a sfruttare l'IP di Bethesda.

Il nuovo show di Fallout

Il noto insider del mondo televisivo e cinematografico Jeff Sneider ha svelato che Prime Video sarebbe interessato a creare un reality show basato su Fallout Shelter.

Nel gioco si deve gestire un Vault, ampliandolo mentre si cerca di mantenere i propri personaggi in vita, garantendo riserve di cibo, acqua ed energia elettrica, con anche attacchi dall'esterno a cui resistere e nuovi sopravvissuti da accettare o rifiutare.

Per quanto riguarda la serie di Prime Video, i concorrenti sarebbero all'interno di un Vault o forse, secondo il report, più Vault. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno, con Jonathan Nolan e Lisa Joy che faranno da produttori esecutivi, con Bethesda Game Studios che sarà produttore.

Non è chiarissimo in che modo funzionerà lo show, ma a logica ci sentiamo di affermare che sarà qualcosa di simile a Squid Game: The Challenge, con gare a eliminazione fino a quando solo una persona rimarrà all'interno del Vault.