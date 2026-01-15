Fallout Shelter diventa un reality show di Prime Video dove i concorrenti si sfidano dentro un Vault

Confermando alcune indiscrezioni delle scorse settimane, Prime Video ha annunciato oggi un nuovo show basato su Fallout Shelter , il videogioco gestionale di Bethesda pubblicato nel 2015 su dispositivi mobile e successivamente arrivato anche su PC e console.

Vincerà il concorrente più S.P.E.C.I.A.L.?

Secondo i primi dettagli ufficiali, i partecipanti dovranno cimentarsi in prove basate sul sistema S.P.E.C.I.A.L., l'acronimo che identifica le sette statistiche fondamentali dei giochi della serie: Forza (Strength), Percezione (Perception), Resistenza (Endurance), Carisma, Intelligenza, Agilità e Fortuna (Luck).

Gli abitanti del Vault non verranno valutati solo in base alle performance nelle sfide, ma anche "per la loro lealtà e alleanze", dando vita a un "gioco di dinamiche di potere, popolarità e strategia sociale" con in palio un "enorme premio in denaro". Amazon ha già aperto una pagina ufficiale per il casting.

"Ambientato all'interno dei bunker a prova di bomba della Vault‑Tec, Fallout Shelter catapulta un gruppo eterogeneo di concorrenti in un mondo immersivo e ad alta tensione, ispirato al tipico humor nero, al retro‑futurismo e alle storie di sopravvivenza post‑apocalittica dei videogiochi", recita la descrizione ufficiale. "Attraverso una serie di sfide sempre più impegnative, dilemmi strategici e bivi morali, i concorrenti devono dimostrare ingegno, lavoro di squadra e resilienza mentre competono per la sicurezza, il potere e, infine, un enorme premio in denaro."

Ora resta solo da capire se i futuri abitanti del Vault riusciranno a cavarsela senza incidenti... o se finiranno per confermare la tradizione poco rassicurante dei bunker Vault‑Tec.