Fallout Shelter diventa un reality show di Prime Video dove i concorrenti si sfidano dentro un Vault

Confermando alcune indiscrezioni delle scorse settimane, Prime Video ha annunciato oggi un nuovo show basato su Fallout Shelter, il videogioco gestionale di Bethesda pubblicato nel 2015 su dispositivi mobile e successivamente arrivato anche su PC e console.
Si tratta però di un progetto completamente diverso rispetto alla serie TV che sta riscuotendo enorme successo: parliamo infatti di un reality show composto da dieci puntate, in cui i partecipanti dovranno vivere segregati all'interno di una riproduzione fedele di un Vault, l'enorme rifugio antiatomico sotterraneo costruito dalla Vault‑Tec nell'universo di Fallout.
Nei giochi sono delle strutture pensate per proteggere la popolazione, ma spesso utilizzate per esperimenti sociali, psicologici o genetici... con esiti tutt'altro che rassicuranti. In questo caso, niente test mortali: i concorrenti affronteranno una serie di competizioni a tema.
Vincerà il concorrente più S.P.E.C.I.A.L.?
Secondo i primi dettagli ufficiali, i partecipanti dovranno cimentarsi in prove basate sul sistema S.P.E.C.I.A.L., l'acronimo che identifica le sette statistiche fondamentali dei giochi della serie: Forza (Strength), Percezione (Perception), Resistenza (Endurance), Carisma, Intelligenza, Agilità e Fortuna (Luck).
Gli abitanti del Vault non verranno valutati solo in base alle performance nelle sfide, ma anche "per la loro lealtà e alleanze", dando vita a un "gioco di dinamiche di potere, popolarità e strategia sociale" con in palio un "enorme premio in denaro". Amazon ha già aperto una pagina ufficiale per il casting.
"Ambientato all'interno dei bunker a prova di bomba della Vault‑Tec, Fallout Shelter catapulta un gruppo eterogeneo di concorrenti in un mondo immersivo e ad alta tensione, ispirato al tipico humor nero, al retro‑futurismo e alle storie di sopravvivenza post‑apocalittica dei videogiochi", recita la descrizione ufficiale. "Attraverso una serie di sfide sempre più impegnative, dilemmi strategici e bivi morali, i concorrenti devono dimostrare ingegno, lavoro di squadra e resilienza mentre competono per la sicurezza, il potere e, infine, un enorme premio in denaro."
Ora resta solo da capire se i futuri abitanti del Vault riusciranno a cavarsela senza incidenti... o se finiranno per confermare la tradizione poco rassicurante dei bunker Vault‑Tec.